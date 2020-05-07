«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира
Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.
Это была настоящая Красная машина, для которой каждое поражение было трагедией.
В 1963 году сборная СССР выиграла золото чемпионата мира в Стокгольме, став чемпионом мира после шестилетнего перерыва. Тот турнир положил начало знаменитой Красной машине. В команде сменились поколения игроков — ушло поколение Всеволода Боброва, на место которого заступили Старшинов, Майоров и Юрзинов, а на тренерском мостике наступило временное двоевластие Тарасова и Чернышёва.
Именно со стокгольмского ЧМ-1963 начался отсчёт потрясающего отрезка в нашей хоккейной истории. На протяжении девяти лет подряд сборная СССР становилась чемпионом мира. Такого не удавалось ни одной сборной мира.
Призёры чемпионатов мира по хоккею с 1963 по 1971 годы:
1963: СССР, Швеция, Чехословакия.
1964: СССР, Швеция, Чехословакия.
1965: СССР, Чехословакия, Швеция.
1966: СССР, Чехословакия, Канада.
1967: СССР, Швеция, Канада.
1968: СССР, Чехословакия, Канада.
1969: СССР, Швеция Чехословакия.
1970: СССР, Швеция, Чехословакия.
1971: СССР, Чехословакия, Швеция.
В 1964 году чемпионат мира проходил в рамках олимпийского хоккейного турнира в австрийском Инсбруке. На Олимпиаду команду вновь готовил тренерский дуумвират Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова, и весь турнир сборная СССР провела очень уверенно.
Размявшись на американцах (5:1), нашим пришлось серьёзно потрудиться, чтобы обыграть Чехословакию (7:5), когда второй период оказался проигран со счётом 1:3, а победить позволил ранний голевой спурт. Швейцария, Финляндия и Германия были обыграны с общим счётом 35:0, а под занавес Олимпиады советским хоккеистам предстояло сыграть два важнейших матча — со Швецией и Канадой.
Сложную встречу с «Тре Крунур» (4:2) удалось победить за счёт удачного третьего периода и голов Рагулина, Иванова и Кузькина. Перед последним туром у сборной СССР было преимущество в два очка перед канадцами и чехословаками, но «кленовые» ещё имели шанс на золото. В последнем матче Канада дважды вела в счёте, но гол Вениамина Александрова на второй минуте третьего периода стал, в итоге, золотым.
Если на предыдущих чемпионатах мира в зачет заброшенных и пропущенных шайб шли матчи только первых четырех команд, то теперь ИИФХ решила учитывать все игры турнира. В результате этого сборная Канады осталась на четвёртой позиции, впервые в своей истории покинув Олимпиаду без медалей. О таком исходе чемпионата канадцы узнали уже на церемонии награждения, куда они прибыли при полном параде в своих красивых олимпийских костюмах. Кстати, Канаду тогда впервые представляла настоящая любительская сборная, которой руководил католический священник Дэйв Бауэр — брат знаменитого форварда «Бостон Брюинз» 1940-х годов Бобби Бауэра.
В 1965 году чемпионат мира впервые в истории прошёл в Финляндии, причём первоначально планировалось, что турнир примет столица страны Хельсинки, но
Сборная СССР прошлась по соперникам настоящим катком, выиграв 7 матчей из семи с разницей голов 51 — 13. Самыми трудными оказались всё те же соперники. Со Швецией подопечные Тарасова уступали 0:2 после первого периода, причём скандинавы забросили эти шайбы с интервалом в 15 секунд, но во втором отрезке дефицит был отыгран, а ближе к концу Александров, Старшинов и Ионов решили все вопросы (5:3).
В матче с чехами, у которых на турнире блистал голкипер Владимир Дзурилла, всё решило быстрое начало. К 15-й минуте Старшинов и Кузькин забили по голу, вызволив Дзуриллу со скамейки запасных (матч начинал Владимир Надрхал), но отыграться сборная ЧССР не сумела, а наши досрочно стали чемпионами мира и результат встречи с Канадой (4:1) был уже не важен.
«У нас возникла пара проблем, но мы ожидали, что выиграем все матчи и добились этого», — заявил тренер чемпионов Анатолий Тарасов.
В 1966 году сборная СССР продолжила победную поступь. Турнир прошёл в югославской Любляне и, как писал журнал «Огонёк», «Формула успеха советской сборной — это дружба, верность цели, мужество, мастерство и нетерпение в сердце. Величайшие качества команды, где каждый — звезда, но никто не фаворит, где один играет на всех, и все — на одного».
На этот раз из семи матчей было выиграно шесть — не получилось обыграть только шведов, с которыми была зафиксирована ничья 3:3. За счёт этого в последней встрече с ЧССР соперника устраивал любой исход, кроме проигрыша, но сборная Советского Союза учинила чехам разгром (7:1) и выиграла золото в четвёртый раз подряд.
«Мне бы очень хотелось проверить нашу национальную дружину с матчах с профессионалами. Хотелось бы посмотреть на команду, которая, согласно канадским экспертам, обыграет нас с разницей в 20 шайб», — заявил Анатолий Тарасов после окончания ЧМ1−966, и эти слова вызвали большой резонанс.
В 1968 году чемпионат мира снова состоялся в рамках Олимпийских игр — на этот раз Олимпиаду принял французский Гренобль. В предпоследнем матче турнира советскую сборную ждал неприятный сюрприз в виде поражения от ЧССР со счётом 4:5. В результате этого перед последним игровым днём три команды имели по 10 очков: СССР, Чехословакия, проигравшая до этого Канаде, и сама Канада, которая впервые в своей истории уступила Финляндии.
Лучшие шансы на золото имели чехословацкие хоккеисты — им нужно было побеждать шведов, и ждать, что канадцы не смогу справиться с советской сборной. Однако на поединок с «Тре Крунур» чехословаки вышли с неважным настроем, дважды оказывалась в роли догоняющих и, в итоге, довольствовалась ничьей 2:2.
Советская команда не упустила предоставленного шанса, разгромив Канаду со счётос 5:0. Виктор Коноваленко реабилитировал себя в воротах после поражения от ЧССР, отразив все 25 бросков «кленовых листьев». В атаке снова выделялся блестяще проведший всю Олимпиаду 27-летний Анатолий Фирсов, сделавший дубль и завершивший турнир с 12 голами и 16 очками, что стало лучшим показателем на чемпионате.
В 1969 году чемпионат мира планировался в Чехословакии, но
«В Праге сгорел офис “Аэрофлота”» — так чехи праздновали победу над Советами. Жгли мебель, советские туристические плакаты и портреты Ленина. И молодые, и старые чехи носили самодельные бумажные шапки с написанным счётом 4:3 и кричали: «Русские — домой!», «Сегодня Тарасов — завтра Брежнев» и даже «Да здравствует Мао», — так писала 29 марта 1969 года New York Times.
В 1970 году чемпионат мира должен был пройти в Канаде — в Виннипеге и Монреале, однако непонимание между руководителями канадской федерации хоккея и международной федерации сорвало эти планы. Канадцы, выигравшие всего три бронзовые медали с 1964 года, понимали, что их любительские клубы не могут на равных соперничать с лучшими европейскими командами. На конгрессе ИИХФ Канада выступила с предложением увеличить квоту профессионалов до девяти хоккеистов, а президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл даже пригласил шесть лучших игроков из дивизионов В и С посетить матчи НХЛ за счёт лиги.
ИИХФ согласилась пойти на уступки, однако на в январе 1970 изменила своё решение под давлением Международного олимпийского комитета. Разозлённые канадцы ответили отказом участия своих команд в любых международных турнирах, проводимых под эгидой ИИХФ и вернулись на чемпионаты мира лишь в 1977 году, когда для двери для профессионалов все же приоткрылись.
Турнир 1970 года был перенесён в Швецию — второй год подряд его принял Стокгольм. Сборная СССР выиграла 9 матчей из 10, проиграв в первом круге хозяевам (2:4). Во втором раунде было одержано пять побед подряд, а ключевым успехом стала победа над той же Швецией (3:1), когда перелом в ход встречи внёс голевой дубль Петрова. Впервые на чемпионатах мира в составе советской сборной сыграл Владислав Третьяк.
Это было последнее золото для сборной Советского Союза из этой потрясающей серии. В 1972 году впервые чемпионат мира и Олимпиада представляли себя два разных турнира. И если Олимпийские игры в Саппоро прошли для нашей команды успешно, то ЧМ-1972 выиграли чехи, у которых блистал Вацлав Недомански. Сборная СССР заняла второе место, что было признано неудачным дебютом для тренерского дуэта Бобров — Пучков.