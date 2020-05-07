«Русские — домой!» Такое не повторил никто — СССР 9 раз подряд становился чемпионом мира

Источник: Чемпионат.com

В 1963 году сборная СССР выиграла золото чемпионата мира в Стокгольме, став чемпионом мира после шестилетнего перерыва. Тот турнир положил начало знаменитой Красной машине. В команде сменились поколения игроков — ушло поколение Всеволода Боброва, на место которого заступили Старшинов, Майоров и Юрзинов, а на тренерском мостике наступило временное двоевластие Тарасова и Чернышёва.

Именно со стокгольмского ЧМ-1963 начался отсчёт потрясающего отрезка в нашей хоккейной истории. На протяжении девяти лет подряд сборная СССР становилась чемпионом мира. Такого не удавалось ни одной сборной мира.

Призёры чемпионатов мира по хоккею с 1963 по 1971 годы:

1963: СССР, Швеция, Чехословакия.

1964: СССР, Швеция, Чехословакия.

1965: СССР, Чехословакия, Швеция.

1966: СССР, Чехословакия, Канада.

1967: СССР, Швеция, Канада.

1968: СССР, Чехословакия, Канада.

1969: СССР, Швеция Чехословакия.

1970: СССР, Швеция, Чехословакия.

1971: СССР, Чехословакия, Швеция.

Золотой гол Александрова и конфуз с канадцами

В 1964 году чемпионат мира проходил в рамках олимпийского хоккейного турнира в австрийском Инсбруке. На Олимпиаду команду вновь готовил тренерский дуумвират Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова, и весь турнир сборная СССР провела очень уверенно.



Размявшись на американцах (5:1), нашим пришлось серьёзно потрудиться, чтобы обыграть Чехословакию (7:5), когда второй период оказался проигран со счётом 1:3, а победить позволил ранний голевой спурт. Швейцария, Финляндия и Германия были обыграны с общим счётом 35:0, а под занавес Олимпиады советским хоккеистам предстояло сыграть два важнейших матча — со Швецией и Канадой.

Сложную встречу с «Тре Крунур» (4:2) удалось победить за счёт удачного третьего периода и голов Рагулина, Иванова и Кузькина. Перед последним туром у сборной СССР было преимущество в два очка перед канадцами и чехословаками, но «кленовые» ещё имели шанс на золото. В последнем матче Канада дважды вела в счёте, но гол Вениамина Александрова на второй минуте третьего периода стал, в итоге, золотым.

К слову, тот хоккейный турнир был ознаменован очередным громким скандалом. Дело в том, что за 10 минут до конца матча Швеция — Чехословакия (8:3) Международная федерация хоккея неожиданно изменила правила распределения мест при равном количестве набранных очков.

Если на предыдущих чемпионатах мира в зачет заброшенных и пропущенных шайб шли матчи только первых четырех команд, то теперь ИИФХ решила учитывать все игры турнира. В результате этого сборная Канады осталась на четвёртой позиции, впервые в своей истории покинув Олимпиаду без медалей. О таком исходе чемпионата канадцы узнали уже на церемонии награждения, куда они прибыли при полном параде в своих красивых олимпийских костюмах. Кстати, Канаду тогда впервые представляла настоящая любительская сборная, которой руководил католический священник Дэйв Бауэр — брат знаменитого форварда «Бостон Брюинз» 1940-х годов Бобби Бауэра.

Сборная СССР 1964 года. | Источник: ice-hockey-stat.com

«Мы ожидали, что выиграем все матчи»

В 1965 году чемпионат мира впервые в истории прошёл в Финляндии, причём первоначально планировалось, что турнир примет столица страны Хельсинки, но из-за неготовности стадиона матчи пришлось перенести в Тампере. Вновь были внесены изменения в правила, касавшиеся приоритета при равенстве очков — теперь он отдавался результату личной встречи, но считать голы на этот раз не пришлось.



Сборная СССР прошлась по соперникам настоящим катком, выиграв 7 матчей из семи с разницей голов 51 — 13. Самыми трудными оказались всё те же соперники. Со Швецией подопечные Тарасова уступали 0:2 после первого периода, причём скандинавы забросили эти шайбы с интервалом в 15 секунд, но во втором отрезке дефицит был отыгран, а ближе к концу Александров, Старшинов и Ионов решили все вопросы (5:3).

В матче с чехами, у которых на турнире блистал голкипер Владимир Дзурилла, всё решило быстрое начало. К 15-й минуте Старшинов и Кузькин забили по голу, вызволив Дзуриллу со скамейки запасных (матч начинал Владимир Надрхал), но отыграться сборная ЧССР не сумела, а наши досрочно стали чемпионами мира и результат встречи с Канадой (4:1) был уже не важен.



«У нас возникла пара проблем, но мы ожидали, что выиграем все матчи и добились этого», — заявил тренер чемпионов Анатолий Тарасов.

1965 год. | Источник: ice-hockey-stat.com

Тарасов захотел сразиться с НХЛ

В 1966 году сборная СССР продолжила победную поступь. Турнир прошёл в югославской Любляне и, как писал журнал «Огонёк», «Формула успеха советской сборной — это дружба, верность цели, мужество, мастерство и нетерпение в сердце. Величайшие качества команды, где каждый — звезда, но никто не фаворит, где один играет на всех, и все — на одного».

На этот раз из семи матчей было выиграно шесть — не получилось обыграть только шведов, с которыми была зафиксирована ничья 3:3. За счёт этого в последней встрече с ЧССР соперника устраивал любой исход, кроме проигрыша, но сборная Советского Союза учинила чехам разгром (7:1) и выиграла золото в четвёртый раз подряд.



«Мне бы очень хотелось проверить нашу национальную дружину с матчах с профессионалами. Хотелось бы посмотреть на команду, которая, согласно канадским экспертам, обыграет нас с разницей в 20 шайб», — заявил Анатолий Тарасов после окончания ЧМ1−966, и эти слова вызвали большой резонанс.

В 1967 году золото снова осталось за сборной СССР, причём снова наши хоккеисты стали чемпионами за тур до окончания чемпионата мира. Самым трудным оказался матч против Канады, когда наша команда долгое время уступала в счёте, но затем случился знаменитый «парашют» Фирсова и победный гол Вячеслава Старшинова.

Золото в Гренобле, пожары в Праге

В 1968 году чемпионат мира снова состоялся в рамках Олимпийских игр — на этот раз Олимпиаду принял французский Гренобль. В предпоследнем матче турнира советскую сборную ждал неприятный сюрприз в виде поражения от ЧССР со счётом 4:5. В результате этого перед последним игровым днём три команды имели по 10 очков: СССР, Чехословакия, проигравшая до этого Канаде, и сама Канада, которая впервые в своей истории уступила Финляндии.



Лучшие шансы на золото имели чехословацкие хоккеисты — им нужно было побеждать шведов, и ждать, что канадцы не смогу справиться с советской сборной. Однако на поединок с «Тре Крунур» чехословаки вышли с неважным настроем, дважды оказывалась в роли догоняющих и, в итоге, довольствовалась ничьей 2:2.



Советская команда не упустила предоставленного шанса, разгромив Канаду со счётос 5:0. Виктор Коноваленко реабилитировал себя в воротах после поражения от ЧССР, отразив все 25 бросков «кленовых листьев». В атаке снова выделялся блестяще проведший всю Олимпиаду 27-летний Анатолий Фирсов, сделавший дубль и завершивший турнир с 12 голами и 16 очками, что стало лучшим показателем на чемпионате.

Сборная СССР 1968 года. | Источник: ice-hockey-stat.com

В 1969 году чемпионат мира планировался в Чехословакии, но из-за «Пражской весны» его перенесли в Стокгольм. Впервые с 1961 года сборная СССР потерпела на турнире сразу два поражения, дважды проиграв чехам (0:2 и 3:4). Два проигрыша одному сопернику стали возможны из-за изменения формулы турнира, который проводился в два круга, а участвовали в нём только 6 команд.

В итоге сразу три сборных — СССР, Швеция и Чехословакия набрали по 16 очков, но у советской команды была лучшая разница шайб, поэтому именно ей досталось золото. Стоит отметить, что именно в 1969 году на чемпионатах мира дебютировали знаменитые Борис Михайлов, Владимир Петров, Валерий Харламов и Александр Мальцев.

«В Праге сгорел офис “Аэрофлота”» — так чехи праздновали победу над Советами. Жгли мебель, советские туристические плакаты и портреты Ленина. И молодые, и старые чехи носили самодельные бумажные шапки с написанным счётом 4:3 и кричали: «Русские — домой!», «Сегодня Тарасов — завтра Брежнев» и даже «Да здравствует Мао», — так писала 29 марта 1969 года New York Times.

77 голов в 10 матчах

В 1970 году чемпионат мира должен был пройти в Канаде — в Виннипеге и Монреале, однако непонимание между руководителями канадской федерации хоккея и международной федерации сорвало эти планы. Канадцы, выигравшие всего три бронзовые медали с 1964 года, понимали, что их любительские клубы не могут на равных соперничать с лучшими европейскими командами. На конгрессе ИИХФ Канада выступила с предложением увеличить квоту профессионалов до девяти хоккеистов, а президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл даже пригласил шесть лучших игроков из дивизионов В и С посетить матчи НХЛ за счёт лиги.



ИИХФ согласилась пойти на уступки, однако на в январе 1970 изменила своё решение под давлением Международного олимпийского комитета. Разозлённые канадцы ответили отказом участия своих команд в любых международных турнирах, проводимых под эгидой ИИХФ и вернулись на чемпионаты мира лишь в 1977 году, когда для двери для профессионалов все же приоткрылись.



Турнир 1970 года был перенесён в Швецию — второй год подряд его принял Стокгольм. Сборная СССР выиграла 9 матчей из 10, проиграв в первом круге хозяевам (2:4). Во втором раунде было одержано пять побед подряд, а ключевым успехом стала победа над той же Швецией (3:1), когда перелом в ход встречи внёс голевой дубль Петрова. Впервые на чемпионатах мира в составе советской сборной сыграл Владислав Третьяк.

В 1971 году сборная СССР в девятый раз подряд стала чемпионом мира, забив за 10 матчей 77 голов, но защитила титул только в последнем матче против «Тре Крунур». Нашим хватало для золота и ничьей, но щекотать нервы советская команда не стала и уверенно выиграла со счётом 6:3. Лучшим нападающим турнира был признан 30-летний Анатолий Фирсов, набравший 19 (11+8) очков.