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09:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швейцария на старте ЧМ победила Россию с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым. Ни за что не догадаетесь, в какую игру

Швейцарское издание Watson устроило шуточную симуляцию отмененного чемпионата мира по хоккею.

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Источник: РИА "Новости"

Журналисты с помощью специальной многоступенчатой системы запускали на маленькую ледовую арену шарики, обозначавшие хоккеистов команд.

Уже в первой игре Швейцария совершила сенсацию, победив Россию в овертайме со счетом 2:1. В составе российской команды «гол» на счету шарика, обозначающего Ивана Проворова.

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Помимо Проворова, в «состав» состав российской команды вошли Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

В перерыве и после игры шарики даже дали «интервью».

— Мы все бились и выстояли. Победа важна для морального состояния, но она не поможет нам, если мы в субботу проиграем Казахстану, — «сказал» шарик Пьюс Сутер.

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