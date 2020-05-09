Швейцария на старте ЧМ победила Россию с Овечкиным, Малкиным и Кучеровым. Ни за что не догадаетесь, в какую игру
Швейцарское издание Watson устроило шуточную симуляцию отмененного чемпионата мира по хоккею.
Швейцарское издание Watson устроило шуточную симуляцию отмененного чемпионата мира по хоккею.
Журналисты с помощью специальной многоступенчатой системы запускали на маленькую ледовую арену шарики, обозначавшие хоккеистов команд.
Уже в первой игре Швейцария совершила сенсацию, победив Россию в овертайме со счетом 2:1. В составе российской команды «гол» на счету шарика, обозначающего Ивана Проворова.
Помимо Проворова, в «состав» состав российской команды вошли Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Никита Кучеров.
В перерыве и после игры шарики даже дали «интервью».
— Мы все бились и выстояли. Победа важна для морального состояния, но она не поможет нам, если мы в субботу проиграем Казахстану, — «сказал» шарик Пьюс Сутер.