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10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия победила Швейцарию на старте чемпионата мира. В голосовании ИИХФ

Сборная России начала с победы виртуальный чемпионат мира по хоккею, проводимом ИИХФ.

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Источник: РИА "Новости"

В стартовой встрече россияне в серии буллитов обыграли Швейцарию — 4:3.

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В других играх Швеция также по буллитам взяла верх над Чехией (5:4), Канада обыграла Германию (4:1), а Финляндия — США (6:3).

Чемпионат мира проводится голосованием болельщиков в официальных аккаунтах ИИХФ в Facebook, Instagram, Twitter и «Вконтакте».

Напомним, что настоящий чемпионат мира по хоккею был отменен из-за пандемии коронавируса.

Во второй игре россияне «сыграют» с Норвегией, игра-голосование пройдет 10 мая. Финал состоится 24 мая.

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