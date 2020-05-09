Россия победила Швейцарию на старте чемпионата мира. В голосовании ИИХФ
Сборная России начала с победы виртуальный чемпионат мира по хоккею, проводимом ИИХФ.
Сборная России начала с победы виртуальный чемпионат мира по хоккею, проводимом ИИХФ.
В стартовой встрече россияне в серии буллитов обыграли Швейцарию — 4:3.
В других играх Швеция также по буллитам взяла верх над Чехией (5:4), Канада обыграла Германию (4:1), а Финляндия — США (6:3).
Чемпионат мира проводится голосованием болельщиков в официальных аккаунтах ИИХФ в Facebook, Instagram, Twitter и «Вконтакте».
Напомним, что настоящий чемпионат мира по хоккею был отменен
Во второй игре россияне «сыграют» с Норвегией,