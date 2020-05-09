Сегодня Казахстан сыграет со Швейцарией. IIHF представила результаты первого дня ЧМ по хоккею
Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) представила результаты первого дня виртуального чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) представила результаты первого дня виртуального чемпионата мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так как чемпионат мира по хоккею был отменен
Сборная России начала с победы виртуальный ЧМ, обыграв в серии буллитов Швейцарию — 4:3. В других играх Швеция также по буллитам взяла верх над Чехией (5:4), Канада обыграла Германию (4:1), а Финляндия — США (6:3).
В ночь с 9 на 10 мая на чемпионате стартует сборная Казахстана, которая выступает в группе B и первый матч проведет против Швейцарии.
Расписание матчей сборной Казахстана:
В ночь с 9 на 10 мая: Швейцария — Казахстан;
10 мая: Казахстан — Латвия;
12 мая: Казахстан — Норвегия;
13 мая: США — Казахстан;
15 мая: Казахстан — Россия;
17 мая: Казахстан — Финляндия;
18 мая: Италия — Казахстан.
Первая игра против Швейцарии начнется в 00:20 по времени
Напомним, в элиту сборная Казахстана вернулась в мае 2019 года после победы на ЧМ в первом дивизионе на «Барыс-Арене» в