Сегодня Казахстан сыграет со Швейцарией. IIHF представила результаты первого дня ЧМ по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Так как чемпионат мира по хоккею был отменен из-за пандемии коронавируса, который должен был пройти в мае в швейцарских Лозанне и Цюрихе, а участие в нем приняли бы 16 команд, IIHF решила провести его среди болельщиков. Таким образом, виртуальный чемпионат мира 2020 года проводится голосованием болельщиков в официальных аккаунтах Международной федерации — в Facebook, Instagram, Твиттер и ВКонтакте.

Сборная России начала с победы виртуальный ЧМ, обыграв в серии буллитов Швейцарию — 4:3. В других играх Швеция также по буллитам взяла верх над Чехией (5:4), Канада обыграла Германию (4:1), а Финляндия — США (6:3).

В ночь с 9 на 10 мая на чемпионате стартует сборная Казахстана, которая выступает в группе B и первый матч проведет против Швейцарии.

Расписание матчей сборной Казахстана:

В ночь с 9 на 10 мая: Швейцария — Казахстан;

10 мая: Казахстан — Латвия;

12 мая: Казахстан — Норвегия;

13 мая: США — Казахстан;

15 мая: Казахстан — Россия;

17 мая: Казахстан — Финляндия;

18 мая: Италия — Казахстан.

Первая игра против Швейцарии начнется в 00:20 по времени Нур-Султана, а остальные встречи будут стартовать в 20:20.