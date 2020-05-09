Гретцки и Кросби вошли в состав сборной Канады всех времен по версии IIHF
ТАСС, 9 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) представила сборную Канады всех времен. Состав команды опубликован на официальном сайте федерации.
ТАСС, 9 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) представила сборную Канады всех времен. Состав команды опубликован на официальном сайте федерации.
Голкипером команды стал Шон Бурк. На счету Бурка пять чемпионатов мира, он стал дважды победителем (1997, 2003) турнира и дважды серебряным призером (1989, 1991). Всего на мировых первенствах он провел 35 матчей, что является рекордным результатом для сборной Канады.
Защитную линию команды составили Скотт Нидермайер и Крис Пронгер. В активе обоих хоккеистов золотые медали молодежного (1993) и взрослого чемпионатов мира (2004), они дважды стали победителями Олимпийских игр (2002, 2010). При этом Нидермайер четыре раза стал обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003, 2007), Пронгер выиграл трофей один раз в 2007 году.
Гретцки является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков Национальной хоккейной лиги), также он является рекордсменом НХЛ по количеству набранных очков (2857) и голов (894). Со сборной Канады он стал бронзовым призером чемпионата мира 1982 года и трижды победителем Кубка Канады, один раз — серебряным призером Кубка мира.
Лемье становился серебряным призером чемпионата мира — 1985, чемпионом Олимпийских игр — 2002 и дважды победителем Кубка Стэнли. Кросби является единственным действующим игроком из состава, на счету 32-летнего хоккеиста победы на Олимпиадах в Ванкувере (2010) и Сочи (2014), а также победа на чемпионате мира (2015). Вместе с «Питтсбургом» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.