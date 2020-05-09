Гретцки и Кросби вошли в состав сборной Канады всех времен по версии IIHF

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Голкипером команды стал Шон Бурк. На счету Бурка пять чемпионатов мира, он стал дважды победителем (1997, 2003) турнира и дважды серебряным призером (1989, 1991). Всего на мировых первенствах он провел 35 матчей, что является рекордным результатом для сборной Канады.

Защитную линию команды составили Скотт Нидермайер и Крис Пронгер. В активе обоих хоккеистов золотые медали молодежного (1993) и взрослого чемпионатов мира (2004), они дважды стали победителями Олимпийских игр (2002, 2010). При этом Нидермайер четыре раза стал обладателем Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003, 2007), Пронгер выиграл трофей один раз в 2007 году.

Лучшими нападающими признаны Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби.

Гретцки является четырехкратным победителем Кубка Стэнли, двукратным обладателем «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф), пятикратным обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков Национальной хоккейной лиги), также он является рекордсменом НХЛ по количеству набранных очков (2857) и голов (894). Со сборной Канады он стал бронзовым призером чемпионата мира 1982 года и трижды победителем Кубка Канады, один раз — серебряным призером Кубка мира.