Советские звезды с космической статистикой. Лучшие русские хоккеисты в истории чемпионатов мира

Источник: Спорт-Экспресс

В пятницу ИИХФ представила свой вариант символической сборной СССР и России на чемпионатах мира. В состав команды вошли голкипер Владислав Третьяк, защитники Александр Рагулин и Вячеслав Фетисов, а также форварды Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин. Сразу же обращает на себя внимание желание федерации охватить максимально широкий временной пласт. Особенно это заметно в линии атаки, где рядом с титулованным, но даже не входящим в тройку самых золотоносных форвардов Валерием Харламовым расположились легендарные для своей эпохи, но только двукратные чемпионы мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Велика вероятность, что Третьяк и Рагулин навсегда останутся единственными в истории десятикратными чемпионами мира. А вот по девять золотых медалей завоевали четыре игрока, не упомянутых ИИХФ. Причем защитник Ввиталий Давыдов не проиграл ни одного из девяти своих чемпионатов. Анатолий Фирсов не знал наград, кроме золота, на восьми турнирах, Юрий Лебедев — на шести.

Источник: Спорт-Экспресс

Среди действующих российских хоккеистов Малкин делит пятое место в качестве медалей ЧМ с Ильей Ковальчуком, уступая Александру Овечкину, который подобрался к юбилейной награде, и заслуженным ветеранам, уже не претендующим на попадание в сборную, — Дмитрию Калинину, Данису Зарипову и Алексею Терещенко.

Источник: Спорт-Экспресс

Среди главных отечественных бомбардиров Харламов занимает второе место, немного уступая Борису Михайлову и символически опережая Александра Мальцева и Владимира Петрова. Фетисов занимает выдающееся для защитника шестое место, Малкин всего лишь 17-й, Бобров — 40-й. 54-е место Рагулина смущать никого не должно. Кто-то же должен в этой суперпятерке разрушать.

Источник: Спорт-Экспресс

Зато следующая таблица не оставляет вопросов (даже, если могли у кого-то возникнуть) в гениальности Боброва. В 18 матчах за сборную СССР на чемпионатах мира Всеволод Михайлович набрал 33 очка. И это при старой, гораздо более строгой системе подсчета голевых передач. Выше него в мировом рейтинге стоят только два блиставших сразу после войны чеха Владимир Забродски (2,79 очка за игру) и Станислав Конопасек (2,69). Позднее поддержать результативный уровень Боброва получилось только у Анатолия Фирсова. Харламов занимает только восьмое место (ниже Кучерова!), Малкин — 25-е.