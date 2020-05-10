Сборная Казахстана проиграла стартовый матч виртуального ЧМ-2020 по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу швейцарской команды.
Поскольку чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в швейцарских Лозанне и Цюрихе, был отменен из-за пандемии коронавируса, а участие в нем приняли бы 16 команд, IIHF решила провести его среди болельщиков.
Таким образом, виртуальный чемпионат мира 2020 года проводится голосованием болельщиков в официальных аккаунтах Международной федерации — в Facebook, Instagram, Твиттер и ВКонтакте.
Проголосовать за победителя матча можно в течение двух часов с начала игры. Затем, основываясь на голосах болельщиков и специальной формуле, IIHF зафиксирует счет в каждом матче.
Расписание остальных матчей сборной Казахстана на ЧМ-2020 (начало — в 20:20):
10 мая: Казахстан — Латвия;
12 мая: Казахстан — Норвегия;
13 мая: США — Казахстан;
15 мая: Казахстан — Россия;
17 мая: Казахстан — Финляндия;
18 мая: Италия — Казахстан.
Напомним, в элиту сборная Казахстана вернулась в мае 2019 года после победы на ЧМ в первом дивизионе на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.