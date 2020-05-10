Сборная Казахстана проиграла стартовый матч виртуального ЧМ-2020 по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу швейцарской команды.

Поскольку чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в швейцарских Лозанне и Цюрихе, был отменен из-за пандемии коронавируса, а участие в нем приняли бы 16 команд, IIHF решила провести его среди болельщиков.

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Таким образом, виртуальный чемпионат мира 2020 года проводится голосованием болельщиков в официальных аккаунтах Международной федерации — в Facebook, Instagram, Твиттер и ВКонтакте.

Проголосовать за победителя матча можно в течение двух часов с начала игры. Затем, основываясь на голосах болельщиков и специальной формуле, IIHF зафиксирует счет в каждом матче.

Расписание остальных матчей сборной Казахстана на ЧМ-2020 (начало — в 20:20):

10 мая: Казахстан — Латвия;

12 мая: Казахстан — Норвегия;

13 мая: США — Казахстан;

15 мая: Казахстан — Россия;

17 мая: Казахстан — Финляндия;

18 мая: Италия — Казахстан.