Сборные России и Канады поменяют местами в группах на ЧМ-2021
Международная федерация хоккея (IIHF) планирует поменять местами национальные команды России и Канады в группах на чемпионате мира—2021.
Международная федерация хоккея (IIHF) планирует поменять местами национальные команды России и Канады в группах на чемпионате мира—2021.
Как сообщает РИА «Новости», данное решение продиктовано тем, чтобы отечественные спортсмены проводили матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.
Соответственно, наши хоккеисты попадут в группу A к Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. В группе В тогда выступят сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Напомним, что ЧМ запланирован с 7 по 23 мая 2021 года.