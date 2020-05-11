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20:03 (мск), источник: Газета.Ру

Сборные России и Канады поменяют местами в группах на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) планирует поменять местами национальные команды России и Канады в группах на чемпионате мира—2021.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РИА «Новости», данное решение продиктовано тем, чтобы отечественные спортсмены проводили матчи группового этапа в Минске, а не в Риге.

Соответственно, наши хоккеисты попадут в группу A к Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. В группе В тогда выступят сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Напомним, что ЧМ запланирован с 7 по 23 мая 2021 года.

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20:01 (мск)© Piter.tv
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