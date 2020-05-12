Великий гол советского хоккеиста Боброва. Он забросил победную шайбу Канаде, принеся СССР золото ЧМ-1954
Наше первое золото в истории.
Наше первое золото в истории.
«Итак, мы решили с вами полностью использовать все недостатки канадцев и создать на поле, непривычные для них условия игры. Мы видели, что канадцы с трудом выдерживают предельно высокий темп — будем действовать на самых больших скоростях. Канадцы не любят играть в своей зоне — нужно запирать их там, атакуя все время и всей пятеркой».
Примерно такой была установка главного тренера сборной СССР Аркадия Чернышева на решающий матч чемпионата мира 1954 года против команды Канады. Это было первое первенство планеты для советских хоккеистов, но до игры против «Кленовых листьев» они выступали на нем почти идеально. Соперников из Финляндии (7:1), Норвегии (7:0) и Германии (6:2) наши просто не заметили, со сборными Чехословакии (5:2) и Швейцарии (4:2) тоже разобрались уверенно. Проблемы возникли только в игре против шведов — 1:1.
В итоге к последнему туру наши набрали 11 очков — столько же насобирали уже сыгравшие все встречи «Тре Крунур», у Канады было на 1 балл больше. Под флагом с кленовым листом на тот турнир приехала любительская команда «Линдхерстс» из второго дивизиона хоккейной ассоциации провинции Онтарио, но расклады перед «финалом» все равно были не в пользу сборной СССР. Дошло до того, что организаторы начали продавать билеты на еще один матч советских и шведских хоккеистов — он состоялся бы, если бы команда Чернышева проиграла Канаде и вынуждена была бы биться за серебро в дополнительной игре.
«Проиграете — никто вас ругать не будет. Но играйте в полную силу, постарайтесь достойно представить наш спорт, — не раз заявляли тренеры. И это снимало с людей чувство напряженности, расправляло крылья», — вспоминал в своей книге «Самый интересный матч» форвард Всеволод Бобров.
Канадцев устраивала даже ничья, но даже об этом плане они должны были забыть уже после стартового периода. Алексей Гурышев, Виктор Шувалов, Всеволод Бобров и Михаил Бычков забросили по шайбе и, по сути, подписали сопернику приговор. «Кленовые листья» попробовали вернуться в игру в начале второй двадцатиминутки, но все было без толку. Сборная СССР довела дело до разгрома со счетом 7:2 и с первой попытки взяла золото чемпионата мира.
Таким для советской команды стал третий гол в матче, забитый Бобровым. Ничего удивительного в этом нет — на турнире он стал лучшим бомбардиром и снайпером, забросив 16 шайб и отдав 4 результативных ассиста. В игре с Канадой Бобров ворвался в зону соперника, срезал угол по направлению к воротам и перехитрил вратаря, переложив шайбу на неудобную руку. Такой гол смотрелся бы современно и сегодня.
После игры советской сборной восхищались и канадцы. Вот слова их капитана Томаса Кемпбелла:
«Советские спортсмены блестяще провели игру. Мы просто не представляли себе, что в хоккей можно так играть. Мы с большим счетом победили команду Швеции, а русские сыграли с ней вничью. Тем не менее, в решающем состязании мы оказались разгромленными. Нас поразили работоспособность русских, умение вести игру в необычайно стремительном темпе…».
И шведская пресса — цитата из стокгольмского издания «Дагенс нюхетер»:
«Перед заключительной игрой вряд ли было
На закрытии турнира президент Международной федерации хоккея от имени шведского короля вручил Боброву часы — приз «Лучшему игроку чемпионата». Ну, а сборная СССР за следующие 8 лет повторит свой дебютный успех лишь раз.