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12 мая, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею проиграла третий подряд матч на виртуальном ЧМ-2020

Сборная Казахстана по хоккею уступила Норвегии в третьем матче виртуального чемпионата мира-2020, который проводит Международная федерация хоккея (IIHF), передает корреспондент Vesti.kz.

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Победителя определяют фанаты в соцсетях. Проголосовать за победителя матча можно в течение двух часов с начала игры. Затем, основываясь на голосах болельщиков и специальной формуле, IIHF фиксирует счет в каждом матче.

В матче с Норвегией Казахстан уступил со счетом 3:4. Ранее команда проиграла Латвии (4:7) и Швейцарии (2:5).

Во время загрузки произошла ошибка.

ЧМ-2020 с участием 16 команд должен был пройти в мае в швейцарских Лозанне и Цюрихе, но отменен из-за пандемии коронавируса.

Расписание остальных матчей сборной Казахстана на виртуальном ЧМ-2020 (начало — в 20:20 по времени Нур-Султана):
13 мая: США — Казахстан;
15 мая: Казахстан — Россия;
17 мая: Казахстан — Финляндия;
18 мая: Италия — Казахстан.

Напомним, в элиту сборная Казахстана вернулась в мае 2019 года после победы на ЧМ в первом дивизионе на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.

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