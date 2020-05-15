Как помочь Казахстану выиграть матч против России на ЧМ-2020 по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Соперником по группе B станет Россия, игра начнется в 20:20 по времени Нур-Султана.

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ЧМ-2020 должен был пройти в мае в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса. После этого IIHF решила провести турнир среди болельщиков. Виртуальные соревнования проводятся голосованием в официальных аккаунтах Международной федерации — в Facebook, Instagram, Twitter и ВКонтакте.

Проголосовать за победителя матча можно в течение двух часов с начала игры. Затем, основываясь на голосах болельщиков и специальной формуле, IIHF зафиксирует счет в каждом матче.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла на турнире все четыре предыдущих матча.

Расписание остальных матчей сборной Казахстана на ЧМ-2020 (начало — в 20:20):