Как помочь Казахстану выиграть матч против России на ЧМ-2020 по хоккею
Сегодня, 15 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет пятый матч в виртуальном чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 15 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет пятый матч в виртуальном чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником по группе B станет Россия, игра начнется в 20:20 по времени
ЧМ-2020 должен был пройти в мае в Швейцарии, но был отменен
Проголосовать за победителя матча можно в течение двух часов с начала игры. Затем, основываясь на голосах болельщиков и специальной формуле, IIHF зафиксирует счет в каждом матче.
Напомним, что сборная Казахстана проиграла на турнире все четыре предыдущих матча.
Расписание остальных матчей сборной Казахстана на ЧМ-2020 (начало — в 20:20):
17 мая: Казахстан — Финляндия;
18 мая: Италия — Казахстан.