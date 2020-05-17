Поможем Казахстану выиграть матч против Финляндии на ЧМ-2020 по хоккею
Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет шестой матч на виртуальном чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет шестой матч на виртуальном чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником по группе B станет Финляндия, игра начнется в 20:20 по времени
ЧМ-2020 должен был пройти в мае в Швейцарии, но был отменен
Проголосовать за победителя матча можно в течение двух часов с начала игры. Затем, основываясь на голосах болельщиков и специальной формуле, IIHF зафиксирует счет в каждом матче.
Напомним, что сборная Казахстана проиграла на турнире все пять предыдущих матчей.
Отметим, что матч против Финляндии — предпоследний для команды на турнире. Завтра, 18 мая, Казахстан проведет заключительную встречу, в которой встретится с Италией.