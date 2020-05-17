Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Поможем Казахстану выиграть матч против Финляндии на ЧМ-2020 по хоккею

Сегодня, 17 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет шестой матч на виртуальном чемпионате мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соперником по группе B станет Финляндия, игра начнется в 20:20 по времени Нур-Султана.

Читайте также
Сборная Казахстана по хоккею проиграла третий подряд матч на виртуальном ЧМ-2020

ЧМ-2020 должен был пройти в мае в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса. После этого IIHF решила провести турнир среди болельщиков. Виртуальные соревнования проводятся голосованием в официальных аккаунтах Международной федерации — в Facebook, Instagram, Twitter и ВКонтакте.

Проголосовать за победителя матча можно в течение двух часов с начала игры. Затем, основываясь на голосах болельщиков и специальной формуле, IIHF зафиксирует счет в каждом матче.

Напомним, что сборная Казахстана проиграла на турнире все пять предыдущих матчей.

Отметим, что матч против Финляндии — предпоследний для команды на турнире. Завтра, 18 мая, Казахстан проведет заключительную встречу, в которой встретится с Италией.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
С удовольствием поработал бы в "Барысе" и сборной Казахстана - финский тренер
Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о третьем бое
Ягудин: Желаю Тарасовой и Родниной поменьше словесных перепалок
Игроки ЦСКА пройдут тестирование на коронавирус 18 мая
Возвращение «Баварии». Какие футбольные матчи состоятся 17 мая
В Италии сообщили об уходе Ибрагимовича из «Милана»
Клопп: «Ливерпуль» будет готов к рестарту чемпионата
Бывший соперник Емельяненко посмертно введен в зал славы UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь