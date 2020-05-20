Фазель: Пока рано говорить о возможном переносе ЧМ-2023 по хоккею из России

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета Iltalehti сообщила, что Федерация хоккея Швейцарии после отмены из-за коронавируса чемпионата мира 2020 года рассчитывает на перенос турнира 2023 года из России в эту страну. По информации издания, такое ожидание связано с отставанием от графика строительства новой арены в Санкт-Петербурге и с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России.

«Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене, Чехия — 2024 года, Швеция и Дания — 2025 года, Швейцария хочет организовать чемпионат мира 2026 года. Что касается проблем, связанных со строительством новой арены, то пока рано что-то говорить, — сказал Фазель. — Нам надо ждать сентября, чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом».

«Я помню Сочи, когда были проблемы, связанные с завершением строительства арен, но в России невозможные вещи делают возможным. Я не могу увидеть, насколько серьезные проблемы [в Санкт-Петербурге]. Это большое строение, и могу предположить, что в условиях коронавируса могут быть проблемы со строительством — такое возможно. Но как я уже сказал, слишком рано что-то сейчас говорить, и мы ждем», — добавил он.