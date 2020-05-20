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21:34 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Пока рано говорить о возможном переносе ЧМ-2023 по хоккею из России

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Говорить о возможном переносе чемпионата мира по хоккею 2023 года из России пока рано. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее газета Iltalehti сообщила, что Федерация хоккея Швейцарии после отмены из-за коронавируса чемпионата мира 2020 года рассчитывает на перенос турнира 2023 года из России в эту страну. По информации издания, такое ожидание связано с отставанием от графика строительства новой арены в Санкт-Петербурге и с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к России.

«Факты на сегодняшний день таковы, что Россия примет чемпионат мира 2023 года на своей новой арене, Чехия — 2024 года, Швеция и Дания — 2025 года, Швейцария хочет организовать чемпионат мира 2026 года. Что касается проблем, связанных со строительством новой арены, то пока рано что-то говорить, — сказал Фазель. — Нам надо ждать сентября, чтобы понять, как изменилась ситуация с коронавирусом».

«Я помню Сочи, когда были проблемы, связанные с завершением строительства арен, но в России невозможные вещи делают возможным. Я не могу увидеть, насколько серьезные проблемы [в Санкт-Петербурге]. Это большое строение, и могу предположить, что в условиях коронавируса могут быть проблемы со строительством — такое возможно. Но как я уже сказал, слишком рано что-то сейчас говорить, и мы ждем», — добавил он.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS, заседание которого намечено на вторую неделю июля.

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