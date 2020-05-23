Героический подвиг русского хоккеиста Хмылева. Он играл 10 матчей со сломанной ногой, забивая великому Бродеру
26 лет назад он совершил невозможное.
26 лет назад он совершил невозможное.
Воспитанник «Крыльев Советов» Юрий Хмылев провел в Национальной хоккейной лиге всего 5 сезонов, но успел стать любимчиком фанатов «Баффало Сэйбрз», за который отыграл 3 чемпионата. 263 матча, 64 гола, 88 передач — отличная статистика, правда, американские болельщики уважали Хмылева не только за его хоккейное мастерство. Весной 1994 года случилась невероятная история, многое рассказавшая о мужестве российского нападающего.
В феврале и марте 1994 года Хмылев был одним из самых горячих игроков Национальной хоккейной лиги. В 15 матчах перед домашней игрой с «Айлендерс» он набрал 17 очков — очень серьезный темп. Отметился он результативным баллом и во встрече с «Островитянами» — в середине первого периода помог забить 29-й гол в сезоне соотечественнику Александру Могильному. «Баффало» победил со счетом 4:1, но один эпизод
«Еду на смену, игра в стороне идет. Внезапно Стив Томас бьет по ноге клюшкой. Наотмашь! За что? Игра же — может, я его
В двух следующих матчах — против «Тампы» и «Бостона» — он не забивал и не отдавал результативных передач, а против «Лайтнинг» еще и заработал показатель полезности «-2». Повреждение мешало Хмылеву демонстрировать свой максимум. Юрий устал терпеть в выездной игре с «Квебеком».
«Выхожу на лед — голеностоп болит все сильнее и сильнее. Говорю тренеру Джону Маклеру, тот врачей подзывает: «Перемотайте ногу!» Я и этот матч отыграл. Когда же отправили на рентген, доктор за голову схватился: трещина! Наложили гипс. Маклер невозмутимо: «Что врач сказал?» — «Как положено — от четырех до шести недель». — «Восемь дней тебе на все. Выйдешь на первую игру в
Через 8 дней Хмылеву действительно сняли гипс, несмотря на то, что его кость не сраслась. А еще через неделю форвард, как и требовал тренер, вышел на стартовый матч первого раунда
«Больно было — не то слово. Ничего не зажило! Меня не обкалывали, ненавижу уколы. Пластырь сверху, жгутом перетянули. Первый период еще терпимо, ко второму дурно становилось. Уже говорить не в силах, только стон: «Наступить не могу на ногу…» А Маклер: «Юрий, у нас на двух ногах так никто не сыграет, как ты на одной! Лезь на пятак».
Проявлять удивительное мужество Хмылеву пришлось очень долго — противостояние с «Дэвилз» растянулось на 7 матчей. Но и это были не все испытания. В матче номер 6 команды доигрались до 4 овертайма — Юрий продолжал выходить на лед до самого конца, бросил по воротам 8 раз (больше всех игроков «Сэйбрз») и в итоге праздновал вместе со своей командой победу.
«До половины третьего ночи рубились. Часть зрителей спать улеглась прямо во дворце, часть ушла. На арене
Лучшей для Хмылева стала четвертая игра той серии. «Баффало» победил со счетом 5:3, а русский нападающий оформил дубль. Удивительно выглядит второй гол Юрия — выскочив со скамейки запасных он в одиночку убежал на встречу с Мартином Бродером и уверенно переиграл великого голкипера. Разглядеть в россиянине человека, который выходит на лед с переломом ноги, на этом видео просто невозможно.
«Баффало» в итоге проиграл серию «Нью-Джерси», возможно, это и к лучшему — неизвестно, как повела бы себя травмированная нога Хмылева, если бы команда прошла дальше, а нападающему пришлось бы выходить на лед еще в нескольких матчах. Свою победу той весной он одержал, победа эта ценнее многих кубков и медалей.