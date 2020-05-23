Героический подвиг русского хоккеиста Хмылева. Он играл 10 матчей со сломанной ногой, забивая великому Бродеру

Воспитанник «Крыльев Советов» Юрий Хмылев провел в Национальной хоккейной лиге всего 5 сезонов, но успел стать любимчиком фанатов «Баффало Сэйбрз», за который отыграл 3 чемпионата. 263 матча, 64 гола, 88 передач — отличная статистика, правда, американские болельщики уважали Хмылева не только за его хоккейное мастерство. Весной 1994 года случилась невероятная история, многое рассказавшая о мужестве российского нападающего.

В феврале и марте 1994 года Хмылев был одним из самых горячих игроков Национальной хоккейной лиги. В 15 матчах перед домашней игрой с «Айлендерс» он набрал 17 очков — очень серьезный темп. Отметился он результативным баллом и во встрече с «Островитянами» — в середине первого периода помог забить 29-й гол в сезоне соотечественнику Александру Могильному. «Баффало» победил со счетом 4:1, но один эпизод все-таки омрачил тот вечер для 13-го номера хозяев. Рассказывает сам Хмылев:

«Еду на смену, игра в стороне идет. Внезапно Стив Томас бьет по ноге клюшкой. Наотмашь! За что? Игра же — может, я его где-то поймал. А ему обидно стало, запомнилось. Сижу на скамейке, разглядываю увечья. В горячке боль быстро затихает. Даже доиграл матч». («Спорт-Экспресс»).

Нога болела очень сильно, но русский хоккеист не стал обращаться к врачам и продолжил выходить на лед.

В двух следующих матчах — против «Тампы» и «Бостона» — он не забивал и не отдавал результативных передач, а против «Лайтнинг» еще и заработал показатель полезности «-2». Повреждение мешало Хмылеву демонстрировать свой максимум. Юрий устал терпеть в выездной игре с «Квебеком».

«Выхожу на лед — голеностоп болит все сильнее и сильнее. Говорю тренеру Джону Маклеру, тот врачей подзывает: «Перемотайте ногу!» Я и этот матч отыграл. Когда же отправили на рентген, доктор за голову схватился: трещина! Наложили гипс. Маклер невозмутимо: «Что врач сказал?» — «Как положено — от четырех до шести недель». — «Восемь дней тебе на все. Выйдешь на первую игру в плей-офф… ».

Через 8 дней Хмылеву действительно сняли гипс, несмотря на то, что его кость не сраслась. А еще через неделю форвард, как и требовал тренер, вышел на стартовый матч первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси».

«Больно было — не то слово. Ничего не зажило! Меня не обкалывали, ненавижу уколы. Пластырь сверху, жгутом перетянули. Первый период еще терпимо, ко второму дурно становилось. Уже говорить не в силах, только стон: «Наступить не могу на ногу…» А Маклер: «Юрий, у нас на двух ногах так никто не сыграет, как ты на одной! Лезь на пятак».

Проявлять удивительное мужество Хмылеву пришлось очень долго — противостояние с «Дэвилз» растянулось на 7 матчей. Но и это были не все испытания. В матче номер 6 команды доигрались до 4 овертайма — Юрий продолжал выходить на лед до самого конца, бросил по воротам 8 раз (больше всех игроков «Сэйбрз») и в итоге праздновал вместе со своей командой победу.

«До половины третьего ночи рубились. Часть зрителей спать улеглась прямо во дворце, часть ушла. На арене хот-доги закончились, как мне рассказывали. Мощный матч! С какого-то момента перестаешь ощущать реальность. Все на автопилоте. Не объяснить, это почувствовать надо… Был у нас защитничек, играл мало. Народ в очередном перерыве сидит, тяжело дышит, пот ручьем. А этот ходит в форме по центру раздевалки: «Так, ребятки, счет 0:0! Знаете, сколько времени?» Все молчат, нет сил даже отвечать. Тот не унимается: «Хоть кто-нибудь может забить? Я беби-ситтер за каждый час плачу! Представляете, какая сумма за вечер набежала?».

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Лучшей для Хмылева стала четвертая игра той серии. «Баффало» победил со счетом 5:3, а русский нападающий оформил дубль. Удивительно выглядит второй гол Юрия — выскочив со скамейки запасных он в одиночку убежал на встречу с Мартином Бродером и уверенно переиграл великого голкипера. Разглядеть в россиянине человека, который выходит на лед с переломом ноги, на этом видео просто невозможно.

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