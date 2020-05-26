Грандиозная драка СССР — США на чемпионате мира. Ее спровоцировал Фетисов, ударивший американца локтем в лицо

22 декабря 1984 года — знаковый день для советского хоккея. В этот день на московском турнире на приз газеты «Известия» был сыгран матч между сборными СССР и Европы, который стал последним для легендарных Владислава Третьяка, Александра Мальцева и Валерия Васильева. Увы, игру даже не показали по телевизору — 20 декабря умер член Политбюро Дмитрий Устинов. Третьяк отыграл своей период на ноль, Мальцев и Васильев отдали по результативной передачи, советская команда победила 7:3 и закрыла большую главу в своей истории.

Виктору Тихонову пришлось строить новую команду, первой проверкой для которой стал чемпионат мира-1985 в Праге. Задача осложнялась тем, что от сборной СССР в Чехословакии не ждали никакого результата, кроме золота — наши выиграли 5 предыдущих первенств планеты и Олимпийские игры в Сараево.

Предварительный этап турнира в Чехословакии сборная провела образцово-показательно — 7 побед в 7 матчах, 52 заброшенные шайбы, 8 пропущенных. Казалось, развитие событий, при котором команда Тихонова может проехать мимо золота, просто исключено. Даже Канаде советские хоккеисты отгрузили 9 шайб.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kyLkjl25ueE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в финальном раунде что-то пошло не так. Чехословакам и тем же канадцам сборная СССР за 120 минут игрового времени смогла забить всего 2 гола, не набрала в этих встречах ни одного очка и в последней игре турнира против американцев боролась только за бронзу — так низко команда не падала с 1977 года. Но возвращаться на родину вообще без медалей было бы еще хуже, поэтому «матч за 3 место» наши отыграли максимально собранно.

Никаких хоккейных проблем в той игре у советских хоккеистов не возникло. Первая игра между этими же соперниками на ЧМ-1985 закончилась разгромом со счетом 11:1, на этот раз команде США повезло чуть больше — 10:3. У сборной СССР продуктивнее всех были форвард Михаил Варнаков (хет-трик), а также защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов (по дублю).

Но закончился турнир для сборной СССР максимально некрасиво. Да, команда США на протяжении всей игры провоцировала наших толчками, тычками и прочей мелкой хоккейной грязью, но большой конфликт на льду вспыхнул после удара советского хоккеиста. Проезжая за воротами американцев, Вячеслав Фетисов откровенно выставил локоть и ударил в лицо одного из соперников. Тот рухнул на лед, а на площадке началась массовая драка.

Побоище получилось не таким отчаянным, как спустя 2 года в противостоянии СССР — Канада на молодежном чемпионате мира в той же Чехословакии, но все равно грандиозным. У наших в штрафные боксы отправились Фетисов, Ирек Гимаев и Андрей Хомутов, у команды США — Тим Томас, Кори Миллен и Мо Манта. Не самое качественное и подробное видео эпизода завершает эпичный побег Тони Гранато от Александра Скворцова.

Спустя годы журналист Игорь Куперман вспоминал:

«Победа на ЧМ-1986 действительно была для Тихонова важнейшей. Годом ранее команда заняла третье место в Праге, плюс была дикая драка в последнем матче с американцами, и несколько человек во главе с Фетисовым были дисквалифицированы. Второго поражения подряд, тем более на своем льду, ему бы не простили».

Фетисов же и в Праге, и на следующем турнире в Москве был признан лучшим защитником, а его грязный удар, положивший начало массовой драке, останется только на видео далеко не самой знаменитой игры сборных СССР и США.