Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
11:59 (мск), источник: Sport24

Грандиозная драка СССР — США на чемпионате мира. Ее спровоцировал Фетисов, ударивший американца локтем в лицо

Массовое побоище из 1985-го.

Наверх

22 декабря 1984 года — знаковый день для советского хоккея. В этот день на московском турнире на приз газеты «Известия» был сыгран матч между сборными СССР и Европы, который стал последним для легендарных Владислава Третьяка, Александра Мальцева и Валерия Васильева. Увы, игру даже не показали по телевизору — 20 декабря умер член Политбюро Дмитрий Устинов. Третьяк отыграл своей период на ноль, Мальцев и Васильев отдали по результативной передачи, советская команда победила 7:3 и закрыла большую главу в своей истории.

Виктору Тихонову пришлось строить новую команду, первой проверкой для которой стал чемпионат мира-1985 в Праге. Задача осложнялась тем, что от сборной СССР в Чехословакии не ждали никакого результата, кроме золота — наши выиграли 5 предыдущих первенств планеты и Олимпийские игры в Сараево.

Предварительный этап турнира в Чехословакии сборная провела образцово-показательно — 7 побед в 7 матчах, 52 заброшенные шайбы, 8 пропущенных. Казалось, развитие событий, при котором команда Тихонова может проехать мимо золота, просто исключено. Даже Канаде советские хоккеисты отгрузили 9 шайб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в финальном раунде что-то пошло не так. Чехословакам и тем же канадцам сборная СССР за 120 минут игрового времени смогла забить всего 2 гола, не набрала в этих встречах ни одного очка и в последней игре турнира против американцев боролась только за бронзу — так низко команда не падала с 1977 года. Но возвращаться на родину вообще без медалей было бы еще хуже, поэтому «матч за 3 место» наши отыграли максимально собранно.

Никаких хоккейных проблем в той игре у советских хоккеистов не возникло. Первая игра между этими же соперниками на ЧМ-1985 закончилась разгромом со счетом 11:1, на этот раз команде США повезло чуть больше — 10:3. У сборной СССР продуктивнее всех были форвард Михаил Варнаков (хет-трик), а также защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов (по дублю).

Во время загрузки произошла ошибка.

Но закончился турнир для сборной СССР максимально некрасиво. Да, команда США на протяжении всей игры провоцировала наших толчками, тычками и прочей мелкой хоккейной грязью, но большой конфликт на льду вспыхнул после удара советского хоккеиста. Проезжая за воротами американцев, Вячеслав Фетисов откровенно выставил локоть и ударил в лицо одного из соперников. Тот рухнул на лед, а на площадке началась массовая драка.

Побоище получилось не таким отчаянным, как спустя 2 года в противостоянии СССР — Канада на молодежном чемпионате мира в той же Чехословакии, но все равно грандиозным. У наших в штрафные боксы отправились Фетисов, Ирек Гимаев и Андрей Хомутов, у команды США — Тим Томас, Кори Миллен и Мо Манта. Не самое качественное и подробное видео эпизода завершает эпичный побег Тони Гранато от Александра Скворцова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя годы журналист Игорь Куперман вспоминал:

«Победа на ЧМ-1986 действительно была для Тихонова важнейшей. Годом ранее команда заняла третье место в Праге, плюс была дикая драка в последнем матче с американцами, и несколько человек во главе с Фетисовым были дисквалифицированы. Второго поражения подряд, тем более на своем льду, ему бы не простили».

Фетисов же и в Праге, и на следующем турнире в Москве был признан лучшим защитником, а его грязный удар, положивший начало массовой драке, останется только на видео далеко не самой знаменитой игры сборных СССР и США.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «Хоть на письку натягиваю, хоть в задницу засовываю». Экс-ведущая «Спартака» — о скандальном фото с масками
Самые сексуальные жены и подруги хоккейных звезд 90-х
Загитова продолжает выигрывать без прокатов
Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов
Ибра получил травму. Вспоминаем все команды в его карьере (фото)
ЦСКА оригинально поздравил Евгения Гинера с 60-летием
«Милан» опроверг сообщения о тяжелой травме Ибрагимовича
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь