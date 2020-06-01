Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

Как отмечается в сообщении, заместителями главы оргкомитета стали помощник президента РФ Игорь Левитин (по согласованию) и министр спорта РФ Олег Матыцин. В состав оргкомитета включены в том числе губернатор Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк (по согласованию), первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг (по согласованию), исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов (по согласованию).