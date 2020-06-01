Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Как отмечается в сообщении, заместителями главы оргкомитета стали помощник президента РФ Игорь Левитин (по согласованию) и министр спорта РФ Олег Матыцин. В состав оргкомитета включены в том числе губернатор Омской области Александр Бурков,
В документе говорится, что Минспорту совместно с ФХР, а также заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и высшим исполнительным органам власти субъектов РФ в течение трех месяцев необходимо представить на утверждение в оргкомитет планы мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турниров.