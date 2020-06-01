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14:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2023 по хоккею в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира-2023 по хоккею в Новосибирске и Омске, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, заместителями главы оргкомитета стали помощник президента РФ Игорь Левитин (по согласованию) и министр спорта РФ Олег Матыцин. В состав оргкомитета включены в том числе губернатор Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк (по согласованию), первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг (по согласованию), исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов (по согласованию).

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В документе говорится, что Минспорту совместно с ФХР, а также заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и высшим исполнительным органам власти субъектов РФ в течение трех месяцев необходимо представить на утверждение в оргкомитет планы мероприятий, связанных с подготовкой и проведением турниров.

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