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12:59 (мск), источник: Sport24

Он побеждал США в финале ЧМ, но оказался не нужен никому. Грустная история вратаря Желобнюка

Голкипер-чемпион стал голкипером-неудачником.

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День 22 апреля 2007 года — особенный в жизни хоккеиста Вадима Желобнюка. Во-первых, в этот день он отпраздновал свое 18-летие, а во-вторых, сыграл в финале юниорского чемпионата мира. С утра вратарь получил подарки от сборной и Федерации хоккея Финляндии (турнир проходил в Тампере), а вечером сам сделал подарок российским болельщикам.

При этом начинался главный матч первенства планеты против команды США для Желобнюка и его партнеров очень неважно. Вадим остался в запасе — роль первого номера впервые за турнир была доверена Александру Печурскому, а сборная России уже к 7-й минуте горела со счетом 0:2. Главный тренер Мисхат Фахрутдинов дал Желобнюку команду разогреваться; пока тот готовился к выходу на лед, Андрей Локтионов один гол отыграл, но замена вратаря все равно состоялась.

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В итоге воспитанник «Динамо» стал одним из главных героев крутого хоккейного триллера — он отразил больше 30 бросков американцев, а россияне праздновали победу со счетом 6:5. Спустя три года «золото» ЮЧМ вернулось в нашу страну.

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Главной звездой команды Фахрутдинова считался форвард Алексей Черепанов — единственный россиянин в символической сборной турнира. Но и Желобнюка рассматривали как одного из самых перспективных игроков этого возраста. Вадим успел к тому моменту дебютировать за первую команду «Динамо», неплохо справился с миссией «подменить Виталия Еремеева и Сергея Звягина» и выглядел человеком, который способен стать будущим бело-голубых.

Через несколько месяцев вратарь принял участие в провальной для сборной России Суперсерии против команды Канады. Коллегами Желобнюка стали будущие звезды НХД Сергей Бобровский и Семен Варламов, вот только именно Вадим оказался самым успешным из трех российских киперов. Бобровский проигрывал 1:6 и 1:8, не лучше дела обстояли у Варламова, а вот Желобнюк оказался единственным, кто смог остановить «Кленовых листьев» — 4:4.

Через полтора года в карьере Желобнюка должен был случиться еще один финал. Сборная России со счетом 5:4 обыгрывала Канаду в полуфинале МЧМ, до сирены оставалось несколько секунд. В этот момент случилась кошмарная ошибка еще одного будущего игрока НХЛ Дмитрия Куликова — Джонатан Эберле затащил «Кленовых листьев» в овертайм. Далее была серия буллитов, в которой соперник российской команды оказался сильнее. Желобнюк и компания взяли «бронзу», но она вряд ли стала для них серьезным утешением.

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А вот дальше что-то пошло не так. В феврале 2009-го на Sports.ru появилась новость следующего содержания:

«Как стало известно корреспонденту Sports.ru, по результатам медицинского обследования игроков в рамках программы “Медицинский паспорт КХЛ” может завершить карьеру голкипер “Динамо” и молодежной сборной России Вадим Желобнюк».

Вскоре информацию опровергли, издание извинилось, а сам голкипер строил планы по покорению лучшей лиги мира:

«Мысли об НХЛ есть. Дело в том, что я пока не задрафтован ни одним клубом заокеанской лиги. Надеюсь, в это межсезонье меня выберут. Какой именно клуб? Не столь принципиально. Хочу просто попасть в систему НХЛ. Не думаю, что сразу после драфта поеду туда. Надо сначала в России обрасти мясом. Вообще, я считаю, вратарям надо пробовать свои силы в НХЛ года в 23−24».

Но в карьере Желобнюка так и не случилось ни энхаэловского драфта, ни переезда в Северную Америку. Конкуренция во вратарской линии «Динамо» была очень серьезной, Вадим большую часть времени проводил в фарм-клубе, откуда и началось его недолгое путешествие по ВХЛ — «Рязань», балашихинское «Динамо», альметьевский «Нефтяник». В 2013-м вратарь, по всей видимости, не смог трудоустроиться ни в одном российском клубе и отправился в Казахстан. Отыграл четыре года за «Алматы» и павлодарский «Иртыш», после чего, скорее всего, решил с большим хоккеем завязать — никакой информации о его пребывании в профессиональных клубах в последние 3 года не появлялось.

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Вячеслав Войнов выиграл два Кубка Стэнли и Олимпиаду, Сергей Андронов тоже побеждал в Пхенчхане и брал Кубок Гагарина, Евгений Дадонов и Дмитрий Куликов на хорошем счету в НХЛ — об успехах парней из юниорской сборной России, выигравшей ЮЧМ-2007, можно говорить долго. Только вот Вадим Желобнюк соответствовать своим партнерам не смог. История вратаря-чемпиона превратилась в историю вратаря-неудачника.

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