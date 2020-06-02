Он побеждал США в финале ЧМ, но оказался не нужен никому. Грустная история вратаря Желобнюка

День 22 апреля 2007 года — особенный в жизни хоккеиста Вадима Желобнюка.
При этом начинался главный матч первенства планеты против команды США для Желобнюка и его партнеров очень неважно. Вадим остался в запасе — роль первого номера впервые за турнир была доверена Александру Печурскому, а сборная России уже к 7-й минуте горела со счетом 0:2. Главный тренер Мисхат Фахрутдинов дал Желобнюку команду разогреваться; пока тот готовился к выходу на лед, Андрей Локтионов один гол отыграл, но замена вратаря все равно состоялась.
В итоге воспитанник «Динамо» стал одним из главных героев крутого хоккейного триллера — он отразил больше 30 бросков американцев, а россияне праздновали победу со счетом 6:5. Спустя три года «золото» ЮЧМ вернулось в нашу страну.
Главной звездой команды Фахрутдинова считался форвард Алексей Черепанов — единственный россиянин в символической сборной турнира. Но и Желобнюка рассматривали как одного из самых перспективных игроков этого возраста. Вадим успел к тому моменту дебютировать за первую команду «Динамо», неплохо справился с миссией «подменить Виталия Еремеева и Сергея Звягина» и выглядел человеком, который способен стать будущим
Через несколько месяцев вратарь принял участие в провальной для сборной России Суперсерии против команды Канады. Коллегами Желобнюка стали будущие звезды НХД Сергей Бобровский и Семен Варламов, вот только именно Вадим оказался самым успешным из трех российских киперов. Бобровский проигрывал 1:6 и 1:8, не лучше дела обстояли у Варламова, а вот Желобнюк оказался единственным, кто смог остановить «Кленовых листьев» — 4:4.
Через полтора года в карьере Желобнюка должен был случиться еще один финал. Сборная России со счетом 5:4 обыгрывала Канаду в полуфинале МЧМ, до сирены оставалось несколько секунд. В этот момент случилась кошмарная ошибка еще одного будущего игрока НХЛ Дмитрия Куликова — Джонатан Эберле затащил «Кленовых листьев» в овертайм. Далее была серия буллитов, в которой соперник российской команды оказался сильнее. Желобнюк и компания взяли «бронзу», но она вряд ли стала для них серьезным утешением.
А вот дальше
«Как стало известно корреспонденту Sports.ru, по результатам медицинского обследования игроков в рамках программы “Медицинский паспорт КХЛ” может завершить карьеру голкипер “Динамо” и молодежной сборной России Вадим Желобнюк».
Вскоре информацию опровергли, издание извинилось, а сам голкипер строил планы по покорению лучшей лиги мира:
«Мысли об НХЛ есть. Дело в том, что я пока не задрафтован ни одним клубом заокеанской лиги. Надеюсь, в это межсезонье меня выберут. Какой именно клуб? Не столь принципиально. Хочу просто попасть в систему НХЛ. Не думаю, что сразу после драфта поеду туда. Надо сначала в России обрасти мясом. Вообще, я считаю, вратарям надо пробовать свои силы в НХЛ года в 23−24».
Но в карьере Желобнюка так и не случилось ни энхаэловского драфта, ни переезда в Северную Америку. Конкуренция во вратарской линии «Динамо» была очень серьезной, Вадим большую часть времени проводил в
Вячеслав Войнов выиграл два Кубка Стэнли и Олимпиаду, Сергей Андронов тоже побеждал в Пхенчхане и брал Кубок Гагарина, Евгений Дадонов и Дмитрий Куликов на хорошем счету в НХЛ — об успехах парней из юниорской сборной России, выигравшей ЮЧМ-2007, можно говорить долго. Только вот Вадим Желобнюк соответствовать своим партнерам не смог. История