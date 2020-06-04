Овечкин рыдал и прятал перевязанную руку. 15 лет назад канадцы выбили слезы из русской суперзвезды
Одно из самых тяжелых поражений в карьере Ови.
Одно из самых тяжелых поражений в карьере Ови.
Sport24 вспомниает об одном из ярчайших матчей в истории молодежного чемпионата мира — финале турнира 2005 года между сборными России и Канады.
Тот турнир команда Сергея Герсонского начала с обидного поражения от американцев — 4:5. Одним из виновников этого поражения стал 19-летний Александр Овечкин, который мог спасти российскую сборную в концовке, но не попал по шайбе, находясь напротив пустого угла. Он и вышел после матча, объяснив неудачу провалами в защите:
«Проиграли
Больше на предварительном этапе российская молодежь не проигрывала, разобравшись поочередно с командами Чехии (4:1), Белоруссии (7:2), Швейцарии (6:1), заняв в группе первое место и получив прямую путевку в полуфинал. Там наших ждала вторая за чемпионат встреча с командой США, на этот раз куда более удачная — дубли Овечкина и Евгения Малкина, а также важнейший гол Сергея Широкова обеспечили красивую победу со счетом 7:2. Если у вас вдруг имеется переизбыток свободного времени — его вполне можно потратить на 2-часовой просмотр того легендарного матча.
Но главное испытание ждало звездную российскую сборную в финале. Канадцы вихрем пронеслись по турниру — на групповом этапе они вынесли всех соперников с общей разницей в счете 32−5, в полуфинале «без шума и пыли» разделались с чехами — 3:1. Нашим нужно было остановить настоящую «красную машину» с Патрисом Бержероном, Райном Гетцлафом и Сидни Кросби в составе. Не получилось.
Проблемы начались уже на первой минуте — «Кленовые листья» поймали наших на смене, Джефф Картер влетел в зону россиян и сбросил шайбу себе за спину. Гецлаф зарядил в касание в дальний угол, Антон Худобин среагировать на этот выстрел не сумел.
Тут же случилась еще одна неприятность в виде незасчитанного гола Дмитрия Пестунова, а следом наши не смогли ничего придумать в расстановке «5 на 3». Канадцы дождались своего численного преимущества, и соперника наказали — Дэнни Сиврет бросал с отрицательного угла, но шайба рикошетом от Худобина
Казалось, что во второй двадцатиминутке включатся лидеры российской молодежки Овечкин и Малкин, и тогда канадцам придется уносить ноги, но, увы, этого не случилось. «Кленовые листья» выключили дуэт, который в Северной Америке называли «большие один-два», силами защитников и форвардов
Но к тому моменту все было кончено. В течение 10 минут второго периода команда Брента Саттера отгрузила в ворота Худобина и сменившего его Андрея Кузнецова 4 шайбы, превратив оставшиеся 20 минут в чистую формальность.
6:1 — одно из самых болезненных поражений в истории молодежной сборной России. Сразу после финальной сирены Малкин разрыдался, а Овечкин спустился с трибун на лед и с каменным лицом смотрел на противополжную сторону площадки, где происходил большой канадский праздник. Позже Ови пригласили на вручение приза лучшему нападающему чемпионата, в этот момент сдержать слез не смог и он. Перевязанная и спрятанная под джерси рука была здесь абсолютно ни при чем.