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14:47 (мск), источник: ТАСС

Фазель надеется, что игроки НХЛ смогут принять участие в чемпионате мира 2021 года

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду на то, что чемпионат мира 2021 года пройдет с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат НХЛ текущего сезона был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва, точные сроки плей-офф еще не определены. В связи с этим старт будущему сезону НХЛ будет дан гораздо позже, чем обычно, и лига планирует провести его в полном объеме. В пятницу главный тренер сборной России Валерий Брагин допустил, что ЧМ-2021 пройдет без участия игроков НХЛ.

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«Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхёнчхане было великолепное шоу. Если хоккеисты лиги не приедут, то все равно у нас будет отличный чемпионат мира, — сказал Фазель. — Но с учетом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21 мая мы все равно надеемся, что они приедут, если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать. Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая».

Фазель отметил, что пока нет никакой новой информации относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине. «НХЛ пытается возобновить чемпионат в конце июля и закончить сезон, поэтому для лиги сейчас это главный вызов, — отметил Фазель. — Когда нормальная жизни вернется, мы будем больше общаться с НХЛ по этой теме. Плюс есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США, но мы следим за этим и будем работать».

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