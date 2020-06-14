Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 на ближайшем очном конгрессе IIHF

Ранее в воскресенье портал Sport.ch со ссылкой на президента Федерации хоккея Германии и члена совета IIHF Франца Райндля сообщил, что Казахстан, Великобритания и Норвегия заинтересованы в принятии турнира. Главным же претендентом на проведение турнира, по его мнению, является Швейцария.

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«Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. Мы в этом году ее хотели подать на конгрессе, но в связи с тем, что конгресс будет заочным, заявка будет подана в следующем году, — сказал Каратаев. — У нас есть две 12-тысячные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира».

По словам гендиректора, если победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст заявку на проведение соревнований на следующий год.