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16:01 (мск), источник: ТАСС

Казахстан подаст заявку на проведение ЧМ-2026 на ближайшем очном конгрессе IIHF

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казахстанская федерация хоккея намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2026 года на ближайшем очном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации Глеб Каратаев.

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Ранее в воскресенье портал Sport.ch со ссылкой на президента Федерации хоккея Германии и члена совета IIHF Франца Райндля сообщил, что Казахстан, Великобритания и Норвегия заинтересованы в принятии турнира. Главным же претендентом на проведение турнира, по его мнению, является Швейцария.

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«Мы будем подавать заявку на проведение турнира 2026 года. Мы в этом году ее хотели подать на конгрессе, но в связи с тем, что конгресс будет заочным, заявка будет подана в следующем году, — сказал Каратаев. — У нас есть две 12-тысячные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, где проходят матчи Континентальной хоккейной лиги. Там мы планируем провести чемпионат мира».

По словам гендиректора, если победит заявка Швейцарии, то Казахстан подаст заявку на проведение соревнований на следующий год.

Следующий очный конгресс IIHF запланирован на 2021 год, 22 июня пройдет виртуальный конгресс. Чемпионат мира — 2021 должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании (города пока не определены).

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