Фазель: Швейцарская заявка на ЧМ-2026 по хоккею будет иметь небольшое преимущество

Источник: РИА "Новости"

Швейцария должна была принять чемпионат мира этого года, турнир был отменен из-за коронавируса. Ранее в воскресенье президент Федерации хоккея Германии, член совета IIHF Франц Райндль сообщил, что Швейцария, Казахстан, Великобритания и Норвегия заинтересованы в проведении турнира. Позднее генсек Казахстанской федерации хоккея в беседе с ТАСС подтвердил намерения страны принять мировое первенство. Места проведения турниров до 2025 года уже определены.

«Что касается чемпионата мира — 2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые 10 лет проводит турнир. Но это хорошая идея — провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей, Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками», — сказал Фазель.

«Пока рановато говорить, будем ли мы обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года, нам надо обсудить проведение турниров до этого», — добавил он.