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12:17 (мск), источник: ТАСС

Фазель: Швейцарская заявка на ЧМ-2026 по хоккею будет иметь небольшое преимущество

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заявка Швейцарии на проведение чемпионата мира по хоккею 2026 года будет иметь небольшое преимущество при выборе страны — хозяйки турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

Швейцария должна была принять чемпионат мира этого года, турнир был отменен из-за коронавируса. Ранее в воскресенье президент Федерации хоккея Германии, член совета IIHF Франц Райндль сообщил, что Швейцария, Казахстан, Великобритания и Норвегия заинтересованы в проведении турнира. Позднее генсек Казахстанской федерации хоккея в беседе с ТАСС подтвердил намерения страны принять мировое первенство. Места проведения турниров до 2025 года уже определены.

«Что касается чемпионата мира — 2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые 10 лет проводит турнир. Но это хорошая идея — провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей, Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками», — сказал Фазель.

«Пока рановато говорить, будем ли мы обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года, нам надо обсудить проведение турниров до этого», — добавил он.

Чемпионат мира в 2021 году должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в Хельсинки и Тампере (Финляндия), в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании (города пока не определены).

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