Жердев: Алкоголь начал меня убивать. Хотел спросить себя: «Коля, что ты делаешь?»

«В 2019 году подписал контракт с клубом ВХЛ “Рязань”, но там были свои проблемы. Они касаются лично меня. Ни тренер, ни руководство в них не виноваты. Моё поведение оставляло желать лучшего. Старался, но никак не мог справиться. Потом начался период, когда вообще не понимал, что происходит. Хотел спросить себя: “Коля, что ты делаешь?” Много о чём размышлял. Конечно, накладывать на себя руки не собирался, но закончить реально подумывал. Думал, пойти работать тренером или ещё куда-нибудь. Просто не мог себя найти и понять, что мне нужно. Прекрасно понимал, что играть могу. Но и свои проблемы осознавал. Друзья посоветовали определённые вещи. Были люди с такой же проблемой. Из-за алкоголя, словно снежный ком, на меня наваливались и другие неприятности. Понял, что алкоголь начал меня убивать. Он мешал развиваться карьере, постоянно влезал в мои планы, выигрывал у меня дуэль», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.