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16:33 (мск), источник: ТАСС

IIHF утвердил новые сроки проведения чемпионата мира 2021 года

ТАСС, 22 июня. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Чемпионат мира пройдет в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, турнир примут Рига и Минск. Расписание чемпионата и информация по билетам станет известна позднее. Первоначально он должен был пройти с 7 по 23 мая.

В 2022 году чемпионат пройдет в финских Тампере и Хельсинки, в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025 году соревнования состоятся в Швеции и Дании, города на данный момент не определены.

Чемпионат мира этого года, который должен был пройти в мае в швейцарских Цюрихе и Лозанне, был отменен из-за пандемии коронавируса.

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