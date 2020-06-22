IIHF утвердил новые сроки проведения чемпионата мира 2021 года
ТАСС, 22 июня. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает
ТАСС, 22 июня. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает
Чемпионат мира пройдет в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня, турнир примут Рига и Минск. Расписание чемпионата и информация по билетам станет известна позднее. Первоначально он должен был пройти с 7 по 23 мая.
В 2022 году чемпионат пройдет в финских Тампере и Хельсинки, в 2023-м — в
Чемпионат мира этого года, который должен был пройти в мае в швейцарских Цюрихе и Лозанне, был отменен