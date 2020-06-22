Сборная Казахстана по хоккею узнала даты проведения ЧМ-2021
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила новые сроки проведения чемпионата мира 2021 года с участием сборной Казахстана.
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила новые сроки проведения чемпионата мира 2021 года с участием сборной Казахстана.
Турнир примут белорусский Минск и латвийская Рига. ЧМ начнется 21 мая и завершится 6 июня.
Сборная Казахстана сыграет в Риге, где в рамках группы B ее соперниками будут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии. В группе А в Минске сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.
Напомним, что ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии в мае, но IIIHF отменила его