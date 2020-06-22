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17:51 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею узнала даты проведения ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила новые сроки проведения чемпионата мира 2021 года с участием сборной Казахстана.

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Турнир примут белорусский Минск и латвийская Рига. ЧМ начнется 21 мая и завершится 6 июня.

Сборная Казахстана сыграет в Риге, где в рамках группы B ее соперниками будут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии. В группе А в Минске сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

Напомним, что ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии в мае, но IIIHF отменила его из-за пандемии коронавируса. В элиту сборная Казахстана вернулась после победы на домашнем ЧМ-2019 в первом дивизионе в Нур-Султане.

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