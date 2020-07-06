Михаил Захаров: Сборной Беларуси на ЧМ-2021 поставлена задача выйти в четвертьфинал

Источник: РИА "Новости"

«За весь год не было ни одного совещания по поводу чемпионата мира. Даже председатель ФХБ не знал, что сборной Беларуси поставлена задача выйти в четвертьфинал. Я согласен с ним, он точно не знал. Потому что нет собраний. Как делать, что сделать, как продвинуться дальше.

Мне никто не задал вопрос, ни один человек. Выступление молодёжной сборной оставляет желать лучшего, выступление минского «Динамо» тоже. Но задачу поставили, надо её выполнять. Будем стараться.