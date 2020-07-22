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11:01 (мск), источник: Sport24

Великий гол советского хоккеиста Харламова. В 21 год он добыл для сборной СССР важнейшую победу на чемпионате мира

Одна из первых шайб легенды за национальную команду.

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Чемпионат мира-1969 — турнир во многом уникальный. Так заставляют утверждать сразу несколько фактов:

Изначально первенство планеты должно было проводиться в Праге, но из-за ввода советских войск в Чехословакию, случившегося осенью 1968-го, его перенесли в Швецию. Был изменен формат турнира — число участников сократили с 8 до 6 и приняли решение определять обладателей медалей в двухруговом турнире. Заявка каждой команды была увеличена до 19 игроков.

Если первое изменение было продиктовано историческими событиями, то два других были приняты с одной целью — остановить сборную СССР. Советские хоккеисты становились обладателями золотых медалей на пяти предыдущих турнирах, их соперникам такое положение дел успело надоесть.

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Уникальным ЧМ-1969 сделало и еще одно знаковое событие. Впервые на международном уровне сыграла тройка Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов, которую и спустя полвека многие считают лучшей за всю историю мирового хоккея. Великий Анатолий Тарасов сначала опробовал это сочетание в ЦСКА, а затем перенес его и в национальную команду.

«Хоккейная тройка — это коллектив. Своеобразный “производственный” коллектив. Не случайно нас называют звеном. А первое условие успешной деятельности коллектива — психологическая совместимость. Еще лучше, если дружба. Три мастера, даже очень хороших, не станут сильным звеном, если не будут понимать друг друга, уважать друг друга, исповедовать одни и те же принципы хоккея», — рассуждал Харламов.

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Валерий был самым молодым форвардом своего звена — в Стокгольм он прилетел в возрасте 21 года. Это не помешало нападающему набрать за турнир 15 очков и попасть в пятерку лучших бомбардиров. Харламов уже тогда тащил сборную и серьезно помог команде в битве за очередное золото. Его первый гол на первенствах планеты получился проходным — в разгроме американцев со счетом 17:2 дебютант поучаствовал 13-й по счету шайбой. А вот уже в следующей игре Валерий отличился в самый нужный момент.

Сборная СССР играла со шведами, по ходу матча «горела» 1:2, совершила камбэк, но цифры 3:2, который в начале третьего периода зажег на табло Анатолий Фирсов, ничего команде Тарасова не гарантировали. Добить скандинавов помог Харламов — по ходу очередной атаки он оказался первым на добивании после прохода Петрова и установил окончательный счет. Рабочий, но от этого не менее великий гол, который положил начало яркой международной карьере форварда.

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Всего Харламов сыграл 123 матча на чемпионатах мира и Олимпиадах, забросив в них 89 шайб. Гол шведам в его коллекции — один из самых важных. Хотя личная статистика для самого Валерия точно никогда не была на первом месте. Пара цитат Анатолия Тарасова это отлично подтверждает:

«Вот уж кто ничего не требовал для себя! Вот кто умел радоваться удаче товарища! И не просто радоваться, а помогать рождению этой удачи! Ради этого Харламов лез в самое пекло. Заставлял противника бросаться — в страхе за свои ворота — на него, освобождая тем самым от опеки партнеров Валерия».

«Валерий Харламов не знал своего величия! Вернее — не хотел знать. Не хотел ничем выделяться среди товарищей-партнеров — даже от капитанской повязки, а мы, и тренеры и игроки, предлагали ее ему не раз, отказывался, предпочитая оставаться, как говорят психологи, «неформальным лидером».

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