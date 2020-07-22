Великий гол советского хоккеиста Харламова. В 21 год он добыл для сборной СССР важнейшую победу на чемпионате мира

Чемпионат мира-1969 — турнир во многом уникальный. Так заставляют утверждать сразу несколько фактов:

Изначально первенство планеты должно было проводиться в Праге, но из-за ввода советских войск в Чехословакию, случившегося осенью 1968-го, его перенесли в Швецию. Был изменен формат турнира — число участников сократили с 8 до 6 и приняли решение определять обладателей медалей в двухруговом турнире. Заявка каждой команды была увеличена до 19 игроков.

Если первое изменение было продиктовано историческими событиями, то два других были приняты с одной целью — остановить сборную СССР. Советские хоккеисты становились обладателями золотых медалей на пяти предыдущих турнирах, их соперникам такое положение дел успело надоесть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCIzbgApjJI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCIzbgApjJI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Во времена Тарасова спорт был неотделим от политики.Особенно– в хоккее.В дни важных международных встреч комментатор Озеров вещал о нем почти как Левитан–торжественно, с нажимом.Успехи отмечал невозмутимо,лишь слегка обозначая радость.О сбое в механизме«красной машины» сообщал,понизив голос,с печальными паузами.Но это была не скорбь,а оптимистическая трагедия,ибо Озеров всегда уповал на грядущий реванш. Тарасов был коммунистом,причем идейным,при звуках гимна СССР глаза его влажнели,кулаки сжимались.Перед игроками он пел патриотические песни и читал проникновенные стихи.Тарасов заражал их оптимизмом и верой в победу.Его стойкие парни выходили уже не на игру,а на бой:с «капиталистами»–канадцами, шведами,«друзьями-соперниками» –чехословаками.Не хватало только горнистов и барабанщиков, поднимающих в атаку.Но у них был Тарасов–Суворов советского хоккея:постоянно нахмурен,в глазах тлел огонек,готовый в любое мгновение вспыхнуть неистовым пламенем. А напоследок–забавная история. Рассказала ее Татьяна Тарасова. Однажды она со своей подругой Мариной Нееловой приехала на дачу в Загорянку.«Папа принял нас, как всегда,хлебосольно,накрыл стол,шутил,ухаживал за дамами. Когда Марина вышла из комнаты, отец поинтересовался: –Кто она? –Актриса,играет в «Современнике». Марина вернулась,веселье продолжилось, и вдруг папа спрашивает Неелову: –А ты Зою Космодемьянскую играла? –Нет,Анатолий Владимирович. –А хочешь сыграть? –Да боже упаси! Что тут началось... –У вас нет ничего святого! Антисоветчицы!–кричал папа.— Убирайтесь из моего дома!» Но потом Тарасов успокоился.А, познакомившись ближе с творчеством Нееловой,стал называть ее«великой актрисой современности». #АнатолийТарасов#тренер#титул#хоккей#победы#шайба#наставник#комунист#партия#СССР#ГочаСургуладзе</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/surguladzeg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Гоча Сургуладзе.</a> (@surguladzeg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-02T11:11:35+00:00">2 Июл 2020 в 4:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уникальным ЧМ-1969 сделало и еще одно знаковое событие. Впервые на международном уровне сыграла тройка Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов, которую и спустя полвека многие считают лучшей за всю историю мирового хоккея. Великий Анатолий Тарасов сначала опробовал это сочетание в ЦСКА, а затем перенес его и в национальную команду.

«Хоккейная тройка — это коллектив. Своеобразный “производственный” коллектив. Не случайно нас называют звеном. А первое условие успешной деятельности коллектива — психологическая совместимость. Еще лучше, если дружба. Три мастера, даже очень хороших, не станут сильным звеном, если не будут понимать друг друга, уважать друг друга, исповедовать одни и те же принципы хоккея», — рассуждал Харламов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CAVZo0xjcDJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CAVZo0xjcDJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAVZo0xjcDJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexandr Bedarev (@bedarevalexandr)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-18T15:33:33+00:00">18 Май 2020 в 8:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Валерий был самым молодым форвардом своего звена — в Стокгольм он прилетел в возрасте 21 года. Это не помешало нападающему набрать за турнир 15 очков и попасть в пятерку лучших бомбардиров. Харламов уже тогда тащил сборную и серьезно помог команде в битве за очередное золото. Его первый гол на первенствах планеты получился проходным — в разгроме американцев со счетом 17:2 дебютант поучаствовал 13-й по счету шайбой. А вот уже в следующей игре Валерий отличился в самый нужный момент.

Сборная СССР играла со шведами, по ходу матча «горела» 1:2, совершила камбэк, но цифры 3:2, который в начале третьего периода зажег на табло Анатолий Фирсов, ничего команде Тарасова не гарантировали. Добить скандинавов помог Харламов — по ходу очередной атаки он оказался первым на добивании после прохода Петрова и установил окончательный счет. Рабочий, но от этого не менее великий гол, который положил начало яркой международной карьере форварда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FRfqoxgf_Z8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего Харламов сыграл 123 матча на чемпионатах мира и Олимпиадах, забросив в них 89 шайб. Гол шведам в его коллекции — один из самых важных. Хотя личная статистика для самого Валерия точно никогда не была на первом месте. Пара цитат Анатолия Тарасова это отлично подтверждает:

«Вот уж кто ничего не требовал для себя! Вот кто умел радоваться удаче товарища! И не просто радоваться, а помогать рождению этой удачи! Ради этого Харламов лез в самое пекло. Заставлял противника бросаться — в страхе за свои ворота — на него, освобождая тем самым от опеки партнеров Валерия».

«Валерий Харламов не знал своего величия! Вернее — не хотел знать. Не хотел ничем выделяться среди товарищей-партнеров — даже от капитанской повязки, а мы, и тренеры и игроки, предлагали ее ему не раз, отказывался, предпочитая оставаться, как говорят психологи, «неформальным лидером».