Великий гол советского хоккеиста Харламова. В 21 год он добыл для сборной СССР важнейшую победу на чемпионате мира
Одна из первых шайб легенды за национальную команду.
Одна из первых шайб легенды за национальную команду.
Чемпионат мира-1969 — турнир во многом уникальный. Так заставляют утверждать сразу несколько фактов:
Изначально первенство планеты должно было проводиться в Праге, но
Если первое изменение было продиктовано историческими событиями, то два других были приняты с одной целью — остановить сборную СССР. Советские хоккеисты становились обладателями золотых медалей на пяти предыдущих турнирах, их соперникам такое положение дел успело надоесть.
Уникальным ЧМ-1969 сделало и еще одно знаковое событие. Впервые на международном уровне сыграла тройка Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов, которую и спустя полвека многие считают лучшей за всю историю мирового хоккея. Великий Анатолий Тарасов сначала опробовал это сочетание в ЦСКА, а затем перенес его и в национальную команду.
«Хоккейная тройка — это коллектив. Своеобразный “производственный” коллектив. Не случайно нас называют звеном. А первое условие успешной деятельности коллектива — психологическая совместимость. Еще лучше, если дружба. Три мастера, даже очень хороших, не станут сильным звеном, если не будут понимать друг друга, уважать друг друга, исповедовать одни и те же принципы хоккея», — рассуждал Харламов.
Валерий был самым молодым форвардом своего звена — в Стокгольм он прилетел в возрасте 21 года. Это не помешало нападающему набрать за турнир 15 очков и попасть в пятерку лучших бомбардиров. Харламов уже тогда тащил сборную и серьезно помог команде в битве за очередное золото. Его первый гол на первенствах планеты получился проходным — в разгроме американцев со счетом 17:2 дебютант поучаствовал 13-й по счету шайбой. А вот уже в следующей игре Валерий отличился в самый нужный момент.
Сборная СССР играла со шведами, по ходу матча «горела» 1:2, совершила камбэк, но цифры 3:2, который в начале третьего периода зажег на табло Анатолий Фирсов, ничего команде Тарасова не гарантировали. Добить скандинавов помог Харламов — по ходу очередной атаки он оказался первым на добивании после прохода Петрова и установил окончательный счет. Рабочий, но от этого не менее великий гол, который положил начало яркой международной карьере форварда.
Всего Харламов сыграл 123 матча на чемпионатах мира и Олимпиадах, забросив в них 89 шайб. Гол шведам в его коллекции — один из самых важных. Хотя личная статистика для самого Валерия точно никогда не была на первом месте. Пара цитат Анатолия Тарасова это отлично подтверждает:
«Вот уж кто ничего не требовал для себя! Вот кто умел радоваться удаче товарища! И не просто радоваться, а помогать рождению этой удачи! Ради этого Харламов лез в самое пекло. Заставлял противника бросаться — в страхе за свои ворота — на него, освобождая тем самым от опеки партнеров Валерия».
«Валерий Харламов не знал своего величия! Вернее — не хотел знать. Не хотел ничем выделяться среди