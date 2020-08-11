IIHF не планирует переносить ЧМ по хоккею 2021 года в Белоруссии

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«IIHF внимательно отслеживает ситуацию для каждого хозяина каждого турнира под эгидой организации. На данный момент мы по-прежнему планируем проводить наши мероприятия сезона-2020/21 в соответствии с графиком. Это означает, что чемпионат мира по хоккею планируется организовать с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге», — говорится в ответе пресс-службы IIHF на запрос РИА новости.

В воскресенье прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70−80%.

В воскресенье и понедельник в ряде городов Белоруссии прошли массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.