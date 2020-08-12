Вице-президент IIHF: мы не обсуждали отмену ЧМ-2021 в Белоруссии
Международная федерация хоккея (IIHF) не обсуждала возможность отмены чемпионата мира в Белоруссии, сообщил РИА Новости
Международная федерация хоккея (IIHF) не обсуждала возможность отмены чемпионата мира в Белоруссии, сообщил РИА Новости
Ранее в СМИ появились сообщения, что в IIHF был поднят вопрос о месте проведения чемпионата мира 2021 года после политических протестов в Белоруссии. Турнир должен пройти в Минск и Риге.
«Мы не говорили об отмене чемпионата мира в Белоруссии. Мы не политическая организация, не думаю, что случится отмена турнира», — сказал Куммола по телефону.