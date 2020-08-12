Текущие события
Хоккей. НХЛ
овертайм
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
33
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
13.08
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
13.08
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
13.08
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Чикаго Блэкхокс
41
Все события
Фоторепортажи
17Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
21:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вице-президент IIHF: мы не обсуждали отмену ЧМ-2021 в Белоруссии

Международная федерация хоккея (IIHF) не обсуждала возможность отмены чемпионата мира в Белоруссии, сообщил РИА Новости вице-президент организации Калерво Куммола.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в СМИ появились сообщения, что в IIHF был поднят вопрос о месте проведения чемпионата мира 2021 года после политических протестов в Белоруссии. Турнир должен пройти в Минск и Риге.

«Мы не говорили об отмене чемпионата мира в Белоруссии. Мы не политическая организация, не думаю, что случится отмена турнира», — сказал Куммола по телефону.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Кардиолог назвала семь признаков скорого инсульта
15-летняя звезда разрывает ФНЛ. Сегодня он забил первый гол
«Барселона» сообщила о обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Малышко в деле. Биатлонист постарается вернуться в сборную
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
Рой Джонс объяснил перенос боя против Майка Тайсона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь