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19:14 (мск), источник: ТАСС

Фазель: IIHF не намерена переносить ЧМ-2021 из Минска и делать политические заявления

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) готова провести чемпионат мира в Минске и не настроена делать какие-либо заявления, касающиеся политики. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В среду вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил изданию Ilta-Sanomat, что поднял вопрос о смене места проведения турнира в связи с политическими протестами в Белоруссии после выборов президента страны. Минск принимал чемпионат мира в 2014 году. Перед турниром Европарламент неоднократно призывал IIHF не проводить турнир, указывая на санкции властей в отношении оппозиции.

«Наша федерация является аполитичной, этот вопрос [проведения турнира] обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить чемпионат мира, — сказал Фазель. — Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом [Александра] Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время».

«Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тыс. зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление, как мы решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию», — добавил он.

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