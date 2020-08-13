Фазель: IIHF не намерена переносить ЧМ-2021 из Минска и делать политические заявления
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) готова провести чемпионат мира в Минске и не настроена делать
МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) готова провести чемпионат мира в Минске и не настроена делать
Чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. В среду
«Наша федерация является аполитичной, этот вопрос [проведения турнира] обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос, что мы можем отменить чемпионат мира, — сказал Фазель. — Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом [Александра] Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время».
«Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тыс. зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление, как мы решили, турнир пройдет с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию», — добавил он.