Хоккей в заложниках у политики. Протесты в Белоруссии угрожают проведению ЧМ-2021

Источник: РИА "Новости"

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации.

Минск не в первый раз готовится принимать чемпионат мира. В 2014 году белорусская столица самостоятельно проводила турнир, который выиграла сборная России.

За пару лет до старта того чемпионата различные международные общественные и политические организации, включая Европарламент, призывали Международную федерацию хоккея (IIHF) перенести турнир в другую страну, делая акцент на том, что в Белоруссии нарушаются права человека и основных свобод. Однако этого не произошло, а турнир стал рекордным на тот момент по посещаемости — суммарно все матчи чемпионата посетило 643 435 человек.

«Конечно, мы готовы к такому давлению (со стороны ряда организаций — прим. ТАСС). Будем следить, как ситуация изменится, и нас беспокоит то, что показывают по телевизору, — сказал ТАСС президент IIHF Рене Фазель. — Есть риск, что какие-то команды не приедут в Белоруссию из-за проблем, связанных с безопасностью участников [на фоне пандемии коронавируса]. Но пока слишком рано говорить об этом».

Куммола наделал шума

Вопрос о возможном переносе ЧМ-2021 из Минска на заседании совета IIHF в понедельник поднял вице-президент организации финн Калерво Куммола, о чем он рассказал изданию Ilta-Sanomat. Финляндия претендовала на проведение турнира 2021 года, однако победу одержала совместная заявка Белоруссии и Латвии, а северной стране было отдано мировое первенство 2022 года.

Проводить чемпионат мира в олимпийский год Финляндии не особо выгодно, так как в случае участия в Олимпиаде в Пекине игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) интерес к мировому первенству упадет, поскольку не все сильнейшие игроки НХЛ приедут на турнир. В последнее время чемпионаты мира в олимпийские года проводились в не самых хоккейных странах — Латвии (2006), Германии (2010), Белоруссии (2014), Дании (2018).

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«Наша федерация является аполитичной, этот вопрос (перенос турнира — прим. ТАСС) обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос отмены чемпионата мира, — сказал Фазель. — Мы следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом [Александра] Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время».

«Чемпионат мира в Белоруссии в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тыс. зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Белоруссию», — добавил президент IIHF.

В Латвии сомневаются в совместном проведении турнира

Пресс-служба дирекции турнира в Минске сообщила ТАСС, что на данный момент ни в Федерацию хоккея Белоруссии, ни в оргкомитет турнира не поступало никаких уведомлений либо запросов со стороны IIHF, которые касались бы невозможности или необходимости переноса чемпионата мира 2021 года. Страна продолжает подготовку к турниру.

В Латвии же так утвердительно о проведении турнира пока не говорят. В четверг премьер-министр страны Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия в сложившейся политической ситуации не может проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией.

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«Я думаю, что события в Белоруссии резко меняют ситуацию, — сказал глава правительства телеканалу LTV-7. — Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Белоруссией. Я уже попросил министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить».

При этом Латвия самостоятельно не сможет провести чемпионат мира, поскольку, как рассказал ТАСС генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс, в стране нет второй такой арены, как «Арена-Рига», которая способна принять матчи турнира. Поэтому Латвии нужен партнер в организации соревнований.