«Найдите другую страну»: Белоруссию хотят лишить ЧМ-2021
Белоруссию требуют лишить права принять чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти в
Белоруссию требуют лишить права принять чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти в
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых, по данным национального ЦИК, победил Александр Лукашенко, занимающий пост главы государства с июля 1994 года. Итоги голосования спровоцировали массовые протестные акции со стороны граждан страны. Вот уже более недели жители многих городов Белоруссии устраивают митинги: сперва они заканчивались столкновениями с силовиками, а теперь проходят в мирном ключе и сопровождаются забастовками на предприятиях.
Напряженная обстановка в стране ожидаемо перешла границы политики и экономики. Теперь под угрозой стоит и спортивная сфера.
Требуем от Международной федерации хоккея найти другую страну на замену Белоруссии, чтобы провести грядущий чемпионат мира. В противном случае, если ИИХФ откажет нам в этом, а ситуация у белорусов при этом не изменится, то мы можем рассмотреть вариант с отказом Латвии участвовать в проведении турнира. Сложно представить, что в нынешних условиях после последних новостей мы сможем провести турнир совместно с Белоруссией.
С тем же требованием выступил еще один представитель правительства Латвии — министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, который поставил ультиматум: либо ситуация в Белоруссии меняется в лучшую сторону, либо турнир должен быть перенесен в другую страну.
Однако сама Латвия на это никак повлиять не может, и последнее слово в данном вопросе остается за хоккейными федерациями. Главным образом — за ИИХФ.
И вот уже здесь международная федерация дала четкий ответ: планов менять место проведения грядущего чемпионата нет. По словам президента ведомства Рене Фазеля, организация внимательно следит за обстановкой в Белоруссии и активно обсуждает все вопросы с доверенными лицами. При этом вмешиваться в дела белорусского государства ИИХФ отказывается напрочь под предлогом того, что «хоккей не имеет ничего общего с политикой».
«Международная федерация хоккея понимает озабоченность, выраженную латвийским правительством. Нашей главной целью остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге, как решили совет и члены федерации на конгрессе в 2017 году. Ждем дальнейших сообщений латвийского правительства. Никакого плана для принятия
Пока же в федерации утверждают, что турнир может не состояться в Белоруссии только в том случае, если: а) «Минск Арена» не будет доступна для проведения матчей ЧМ; б)
Но также на статус грядущего первенства может повлиять еще один фактор. По слухам,
Андрей Сенченко