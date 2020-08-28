Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.08
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
27.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
17
Хоккей. НХЛ
27.08
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
46
Хоккей. НХЛ
29.08
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоруссия готова сама провести ЧМ-2021 по хоккею, заявили в Минске

МИНСК, 28 авг — РИА Новости. Белоруссия располагает достаточными ресурсами для проведения чемпионата мира по хоккею-2021 в случае отказа Латвии от совместного спортивного мероприятия, заявили в пятницу в пресс-службе белорусского премьера со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, в пятницу состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой. В частности, премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что у него вызывают некоторое удивление заявления партнеров по турниру.

«Премьер-министр Латвии заявил о том, что Латвия планирует обратиться к Международной федерации хоккея с инициативой о замене Республики Беларусь на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея», — сказал Головченко.

В свою очередь Басков отметил, что у республики «есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если вдруг по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно».

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на премьера Латвии Кришьяниса Кариньша, в которой он допустил отказ от совместного проведения с Белоруссией чемпионата мира по хоккею из-за действий силовиков в отношении жителей страны, недовольных результатами президентских выборов.

ЧМ по хоккею-2021 должен пройти в Риге с 21 мая по 6 июня. Чемпионат-2020, который должен был пройти в Швейцарии, по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки был отменен.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Бесполезный жест. Зачем НХЛ переобулась и решила отменить хоккей
Арбитр не прошел проверку на полиграфе после матча «Спартака»
СМИ: «Аталанта» подпишет с россиянином контракт на пять лет
Россиянин вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов
Скелетонистка-красавица из Сибири растопит любой лед (фото)
РФС отменил красную карточку игроку «Динамо» в матче с «Зенитом»
«Краснодар» пожаловался на судейство в матче против ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь