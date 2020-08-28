Белоруссия готова сама провести ЧМ-2021 по хоккею, заявили в Минске

Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, в пятницу состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2021 году в Минске чемпионата мира по хоккею с шайбой. В частности, премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что у него вызывают некоторое удивление заявления партнеров по турниру.

«Премьер-министр Латвии заявил о том, что Латвия планирует обратиться к Международной федерации хоккея с инициативой о замене Республики Беларусь на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея», — сказал Головченко.

В свою очередь Басков отметил, что у республики «есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если вдруг по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно».

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на премьера Латвии Кришьяниса Кариньша, в которой он допустил отказ от совместного проведения с Белоруссией чемпионата мира по хоккею из-за действий силовиков в отношении жителей страны, недовольных результатами президентских выборов.

ЧМ по хоккею-2021 должен пройти в Риге с 21 мая по 6 июня. Чемпионат-2020, который должен был пройти в Швейцарии, по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки был отменен.