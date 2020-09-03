Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Барыс
Хоккей. КХЛ
18:10
Динамо Мн
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо НН
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
14
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Премьер-министр Латвии выступил против совместного проведения ЧМ-2021 с Белоруссией

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на заседании правительства обсуждалось письмо в Международную федерацию хоккея (ИИХФ), в котором страна призовет федерацию перенести ЧМ-2021 из Белоруссии в другое государство.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Мы начинаем переговоры с ИИХФ о переносе одной части чемпионата из белорусской столицы в другое место, — приводит belarushockey.com слова Кариньша. — Давайте призовем ИИХФ найти другую страну вместо Белоруссии. Если федерация откажется, и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года. На данный момент сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

 Невероятный нокаут: таец в прыжке снес ирландцу голову
Арбитр Казарцев отстранен. Теперь накажут ли Федуна
Мотивация, но не давление: сборная России возвращается
Испанские СМИ: Месси с вероятностью 90% останется в «Барселоне»
Роналду и Месси вошли в топ-10 богатейших знаменитостей
Дуэль двух топ-сборных: прогноз на матч Германия — Испания
Задоров бил ветеранов НХЛ и забросил шайбу. «Колорадо» победил
Голов будет немного: прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»
На Василия Уткина пожаловался комментатор Первого канала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь