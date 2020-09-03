Премьер-министр Латвии выступил против совместного проведения ЧМ-2021 с Белоруссией

— Мы начинаем переговоры с ИИХФ о переносе одной части чемпионата из белорусской столицы в другое место, — приводит belarushockey.com слова Кариньша. — Давайте призовем ИИХФ найти другую страну вместо Белоруссии. Если федерация откажется, и ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет участвовать в хоккейном чемпионате 2021 года. На данный момент сложно представить, как мы сможем вместе организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Белоруссии.