Федерация хоккея Белоруссии не видит предпосылок не проводить ЧМ

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти 21 мая — 6 июня в Минске и Риге. Ранее в СМИ появились сообщения, что в IIHF был поднят вопрос о месте проведения чемпионата мира-2021 после политических протестов в Белоруссии. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил о переговорах с IIHF на предмет переноса турнира в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в Белоруссии.

«На сегодняшний день я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы этот чемпионат мира, совместный, который мог бы стать одним из лучших, не состоялся», — сказал Басков в интервью телеканалу «Беларусь 1», показанном в воскресенье.

Он отметил, что у белорусской стороны налажен «абсолютно хороший контакт с латвийской, и с международной федерациями хоккея».

«Но если нам придется проводить чемпионат мира самостоятельно, мы сможем мобилизоваться и провести… Тем более у нас есть опыт проведения чемпионата в 2014 году, у нас есть две готовые площадки. Мы смогли бы его провести, но, хочу сакцентировать на этом внимание, мы не рассматриваем этот вариант, потому что мы уважаем наших латвийских партнеров, уважаем проделанную работу с их стороны в части организации чемпионата мира, также уважаем болельщиков», — добавил председатель Федерации хоккея Белоруссии.