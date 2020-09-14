Басков: Мы не рассматриваем сценарий самостоятельного проведения ЧМ по хоккею

«Федерация хоккея Беларуси провела огромную работу по заявке на проведение чемпионата мира совместно с Латвией. После того, как мы получили это преимущественное право, стали работать в этом направлении вместе. Однако сегодня в Латвии пытаются политизировать спорт. Что же касается спортивной составляющей, то у нас хорошие контакты с Латвийской федерацией хоккея, Международной федерацией хоккея. Сегодня нет предпосылок для того, чтобы не провести один из лучших чемпионатов мира», — сказал Дмитрий Басков.