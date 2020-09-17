IIHF планирует провести молодежный ЧМ, но отменила турниры в низших дивизионах
ТАСС, 17 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не проводить молодежный чемпионат мира 2021 года во всех низших дивизионах
ТАСС, 17 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не проводить молодежный чемпионат мира 2021 года во всех низших дивизионах
Отмечается, что
Отмечается, что совет IIHF, заседание которого прошло в четверг, последовал рекомендациям экспертной группы, которая высказывала серьезную озабоченность по поводу способности организаторов соревнований провести турниры в безопасных условиях и не подвергаться серьезным финансовым рискам в случае отмены соревнований или заболевания
Также было принято решение отложить проведение предварительного раунда женкой олимпийской квалификации, который был запланирован в Рейкьявике на