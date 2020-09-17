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15:03 (мск), источник: ТАСС

IIHF планирует провести молодежный ЧМ, но отменила турниры в низших дивизионах

ТАСС, 17 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не проводить молодежный чемпионат мира 2021 года во всех низших дивизионах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

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Источник: Reuters

Отмечается, что по-прежнему планируется провести турнир в самом престижном дивизионе, в котором участвует сборная России. Молодежный чемпионат мира запланирован на 26 декабря — 5 января в Канаде. Кроме того, был отменен чемпионат мира среди девушек не старше 18 лет.

Отмечается, что совет IIHF, заседание которого прошло в четверг, последовал рекомендациям экспертной группы, которая высказывала серьезную озабоченность по поводу способности организаторов соревнований провести турниры в безопасных условиях и не подвергаться серьезным финансовым рискам в случае отмены соревнований или заболевания кого-то из участников. Также сообщается, что турниры, запланированные на весну 2021 года, пока останутся в календаре соревнований.

Также было принято решение отложить проведение предварительного раунда женкой олимпийской квалификации, который был запланирован в Рейкьявике на 17—19 декабря 2020 года.

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