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15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Ротенберг: МЧМ на 99,9 процента состоится в срок, будет пузырь в Эдмонтоне

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с проведением хоккейных матчей и турниров.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Мы хотим провести матчи в Петербурге на открытом воздухе, но есть экономический аспект. Будем общаться с «Газпромом» и Роспотребнадзором, если разрешат 100-процентную посещаемость, то будем работать. Это коммерческий проект, в прошлый раз получили прибыль. Финская федерация уверяет, что Евротур состоится.

По МЧМ: мне вчера прислали сообщение, на 99,9 процента он состоится в срок, будет пузырь в Эдмонтоне. По болельщикам пока ничего нельзя сказать. Ситуация меняется каждый день, но их хотелось бы видеть на турнире. (Михаил Зислис).

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