Головченко обсудил с главой IIHF подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году

Стороны подчеркнули приверженность принципу «спорт вне политики». Рене Фазель в свою очередь отметил, что во время состоявшегося 17 сентября в Цюрихе заседания совета IIHF была подтверждена позиция, что переноса мероприятия по политическим причинам быть не может, а подготовка к проведению турнира продолжится. «Белорусская сторона с пониманием восприняла решение совета о создании экспертной группы для проведения всестороннего анализа текущего статуса подготовки турнира и выработки оптимальной стратегии в отношении его проведения с учетом развития ситуации с COVID-19. Было подчеркнута готовность к оказанию максимального содействия экспертной группе в ее работе», — отметили в пресс-службе.