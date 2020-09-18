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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

Головченко обсудил с главой IIHF подготовку к чемпионату мира по хоккею в 2021 году

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с президентом Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазелем. Во время разговора были обсуждены актуальные вопросы подготовки к проведению чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

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Источник: РИА "Новости"

Стороны подчеркнули приверженность принципу «спорт вне политики». Рене Фазель в свою очередь отметил, что во время состоявшегося 17 сентября в Цюрихе заседания совета IIHF была подтверждена позиция, что переноса мероприятия по политическим причинам быть не может, а подготовка к проведению турнира продолжится. «Белорусская сторона с пониманием восприняла решение совета о создании экспертной группы для проведения всестороннего анализа текущего статуса подготовки турнира и выработки оптимальной стратегии в отношении его проведения с учетом развития ситуации с COVID-19. Было подчеркнута готовность к оказанию максимального содействия экспертной группе в ее работе», — отметили в пресс-службе.

Рене Фазель добавил, что у IIHF нет сомнений, что турнир пройдет на высоком организационном уровне и станет настоящим праздником, объединяющим любителей хоккея из всех стран.

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