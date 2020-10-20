Сборная России по хоккею стартует на молодежном чемпионате мира матчем против американцев

IIHF опубликовала расписание матчей группового этапа турнира, который пройдет в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе B. Ее соперниками станут сборные США (26 декабря, начало — 05:30 мск), Чехии (28 декабря, 05:30), Австрии (30 декабря, 05:30) и Швеции (31 декабря, 05:30). В группе А встретятся команды Швейцарии, Канады, Финляндии, Германии и Словакии.

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Россияне проведут два матча в рамках подготовки к чемпионату мира против сборных Словакии (22 декабря, 05:30) и Канады (24 декабря, 02:00).

Все игры молодежного чемпионата мира пройдут на одной арене без зрителей, команды будут жить в «пузыре». В день планируется проводить не больше трех встреч. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Для сборных, занявших пятые места, турнир завершится, так как из-за пандемии коронавируса IIHF приняла решение отменить матчи за понижение в классе. Таким образом, в 2021 году на молодежном чемпионате мира сыграют те же 10 команд.