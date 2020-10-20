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11:39 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею стартует на молодежном чемпионате мира матчем против американцев

ТАСС, 20 октября. Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира матчем против команды США. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: РИА "Новости"

IIHF опубликовала расписание матчей группового этапа турнира, который пройдет в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе B. Ее соперниками станут сборные США (26 декабря, начало — 05:30 мск), Чехии (28 декабря, 05:30), Австрии (30 декабря, 05:30) и Швеции (31 декабря, 05:30). В группе А встретятся команды Швейцарии, Канады, Финляндии, Германии и Словакии.

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Россияне проведут два матча в рамках подготовки к чемпионату мира против сборных Словакии (22 декабря, 05:30) и Канады (24 декабря, 02:00).

Все игры молодежного чемпионата мира пройдут на одной арене без зрителей, команды будут жить в «пузыре». В день планируется проводить не больше трех встреч. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Для сборных, занявших пятые места, турнир завершится, так как из-за пандемии коронавируса IIHF приняла решение отменить матчи за понижение в классе. Таким образом, в 2021 году на молодежном чемпионате мира сыграют те же 10 команд.

Молодежный чемпионат мира стартует 26 декабря 2020 года, финальный матч пройдет 5 января 2021 года. Действующим чемпионом мира является сборная Канады, россияне на прошлом турнире заняли второе место.

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