Сборная России по хоккею стартует на молодежном чемпионате мира матчем против американцев
ТАСС, 20 октября. Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира матчем против команды США. Об этом сообщает
ТАСС, 20 октября. Молодежная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира матчем против команды США. Об этом сообщает
IIHF опубликовала расписание матчей группового этапа турнира, который пройдет в канадском Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе B. Ее соперниками станут сборные США (26 декабря, начало — 05:30 мск), Чехии (28 декабря, 05:30), Австрии (30 декабря, 05:30) и Швеции (31 декабря, 05:30). В группе А встретятся команды Швейцарии, Канады, Финляндии, Германии и Словакии.
Россияне проведут два матча в рамках подготовки к чемпионату мира против сборных Словакии (22 декабря, 05:30) и Канады (24 декабря, 02:00).
Все игры молодежного чемпионата мира пройдут на одной арене без зрителей, команды будут жить в «пузыре». В день планируется проводить не больше трех встреч. По итогам группового этапа в
Для сборных, занявших пятые места, турнир завершится, так как
Молодежный чемпионат мира стартует 26 декабря 2020 года, финальный матч пройдет 5 января 2021 года. Действующим чемпионом мира является сборная Канады, россияне на прошлом турнире заняли второе место.