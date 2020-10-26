В IIHF отреагировали на призывы лишить Белоруссию чемпионата мира

По словам функционера, организация никому не позволит себя шантажировать. Он также отметил, что федерация находится вне политики, поэтому не будет принимать политических решений. Лихтнер добавил, что турнир не будет проводиться в стране, где происходит революция и царит хаос, однако если Белоруссия вернется к «нормальному образу жизни» чемпионат мира обязательно там пройдет.
13 августа латвийские власти заявили об отказе принимать матчи чемпионата мира по хоккею совместно с Белоруссией. Первоначально планировалось, что турнир пройдет в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Спустя две недели белорусская сторона объявила о готовности провести турнир самостоятельно, а Латвия отправила письмо в IIHF с требованием лишить Белоруссию мирового первенства.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты. Выступления начались из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.