В IIHF отреагировали на призывы лишить Белоруссию чемпионата мира

По словам функционера, организация никому не позволит себя шантажировать. Он также отметил, что федерация находится вне политики, поэтому не будет принимать политических решений. Лихтнер добавил, что турнир не будет проводиться в стране, где происходит революция и царит хаос, однако если Белоруссия вернется к «нормальному образу жизни» чемпионат мира обязательно там пройдет.