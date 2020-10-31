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12:51 (мск), источник: ТАСС

Доклад о готовности к проведению ЧМ будет рассмотрен на заседании совета IIHF 16 ноября

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором будет представлен доклад о готовности проведения чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, намечено на 16 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

«IIHF проводит консультации с квалифицированными экспертами, представляющими службы безопасности, медицинские и спортивные организации. Эксперты, с которыми мы консультируемся, держатся в секрете, — говорится в сообщении. — На основе результатов предстоящего анализа рисков и рекомендаций этих экспертов IIHF подготовит вывод, который будет представлен совету на его ноябрьском заседании».

«Заседание пройдет ориентировочно 16 ноября в онлайн-формате», — добавляется в сообщении.

Власти Латвии отказываются проводить первенство совместно с Минском из-за политических протестов в Белоруссии. Власти Белоруссии в свою очередь заявляли о готовности организовать турнир самостоятельно. Ранее IIHF сообщила, что переноса чемпионата мира 2021 года по политическим причинам быть не может, подготовку к нему продолжится.

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