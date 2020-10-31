Доклад о готовности к проведению ЧМ будет рассмотрен на заседании совета IIHF 16 ноября

Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

«IIHF проводит консультации с квалифицированными экспертами, представляющими службы безопасности, медицинские и спортивные организации. Эксперты, с которыми мы консультируемся, держатся в секрете, — говорится в сообщении. — На основе результатов предстоящего анализа рисков и рекомендаций этих экспертов IIHF подготовит вывод, который будет представлен совету на его ноябрьском заседании».

«Заседание пройдет ориентировочно 16 ноября в онлайн-формате», — добавляется в сообщении.