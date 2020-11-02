Третьяк: Готовимся играть на ЧМ в Белоруссии, волнует только безопасность

Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. В Белоруссии около трех месяцев продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся после выборов президента, на которых победил действующий глава страны Александр Лукашенко. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш направил в Международную федерация хоккея (IIHF) письмо, в котором указывается, что латвийская сторона, возможно, не пожелает принимать чемпионат мира совместно с Белоруссией.

«Мы, как и IIHF, вне политики. Волнует только безопасность игроков. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация. 18 ноября будет заседание совета IIHF. Экспертная группа доложит нам, какое сейчас положение в Белоруссии. Готовимся играть в этой стране. Они на высоком уровне провели чемпионат мира в 2014-м. Мы не сомневаемся, что там будет безопасно», — заявил Третьяк на пресс-конференции.