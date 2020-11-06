Третьяк рассказал, что выступал на суде в CAS по теме допинга и проведения ЧМ-2023

Заседание CAS по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) завершилось 5 ноября. Суд вынесет решение до конца текущего года.

«В среду я выступал в суде, отвечал на вопрос, какую работу федерация проводит по борьбе с допингом. Говорил о том, как наша федерация, а также Континентальная и Молодежная хоккейные лиги борются с допингом, какие мы проводим семинары, — сказал Третьяк. — Еще отвечал на вопросы по теме чемпионата мира. Мы уже строим стадион на 20 тыс. зрителей, туда вложено много денег».

«Для нас это очень важно, это престиж, мы хотим в 2023 году провести большой праздник. Мы умеем проводить чемпионат мира, как это было в 2018 году, когда проходил аналогичный футбольный турнир. IIHF доверила нам провести чемпионат мира, поэтому мы надеемся, что WADA нам позволит это сделать», — добавил он.