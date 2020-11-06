Фазель: Коллективное наказание россиян приведет к серьезным последствиям для хоккейных ЧМ

Слушания по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября в Лозанне. Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (IPC) и IIHF были утверждены как участники спора в CAS в качестве третьих сторон. Итоговое решение суда ожидается к концу года.

«Нужно найти людей, которые сделали ошибки, и наказать их, но применять коллективное наказание нельзя. У нас есть пример Игр в Пхёнчхане, когда российская сборная была вынуждена, несправедливо по моему мнению, выступать без флага и гимна. В то, что было в Сочи, хоккейные сборные никак не были вовлечены. Сейчас для нас такая же задача, мы должны поддержать Федерацию хоккея России (ФХР) и IIHF и бороться против коллективного наказания», — отметил Фазель.

«Если будет принято коллективное наказание, это будет весьма серьезная проблема для наших чемпионатов мира. На них всегда приезжают много болельщиков из России. Плюс у нас чемпионат мира в России в 2023 году. Я считаю, что играть на Олимпиаде без гимна и флага некорректно», — добавил президент IIHF.