Минские отношения: отберут ли у Белоруссии ЧМ по хоккею

В понедельник совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) проведет заседание, где будет заслушан отчет о готовности Минска и Риги к проведению чемпионата мира в мае 2021 года. После отмены из-за пандемии ЧМ-2020 в Швейцарии многие с нетерпением ждут нового первенства планеты, но пока неизвестно, в каком формате оно состоится. Латвия просит предоставить ей другого партнера, финны тоже не хотят ехать в Белоруссию, а вот российская хоккейная федерация поддерживает проведение турнира в соседней стране.

Минск и Рига получили право организовать чемпионат мира на конгрессе IIHF в Кельне в мае 2017 года. Причем именно в столице Белоруссии должны пройти решающие матчи — полуфиналы, матч за третье место и финал. Из-за не утихающих с августа массовых протестов в стране хоккейные круги не исключают переноса турнира. Более того, латвийская сторона в жесткой форме настаивала на этом, как и представители ряда сборных. Что касается IIHF, то президент организации Рене Фазель еще в сентябре говорил, что если к маю обстановка на улицах останется такой же, как сейчас, белорусская столица не сможет гарантировать безопасность проведения турнира.

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс «Минск-арена» | Источник: РИА "Новости"

— Очень сложная ситуация, мы столкнулись с политическим давлением, которое ставит под серьезное сомнение проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге, — заявлял Фазель.

IIHF вне политики

Из-за продолжающихся с августа многотысячных митингов, начавшихся после выборов президента в Белоруссии, латвийская сторона напрямую говорила о нежелании проводить чемпионат мира совместно с Минском. В ответ представители республики заявляли, что способны справиться с организацией турнира и в одиночку.

7 сентября правительство Латвии обратилось в IIHF с просьбой провести чемпионат мира совместно с другой стороной. В письме говорилось, что если ситуация в Белоруссии не изменится и соответствующие решения международной федерацией не будут приняты, Латвия отзовет гарантии на организацию ЧМ-2021.

Латышей ожидаемо поддержал и Европарламент, принявший резолюцию, в которой содержался призыв отобрать турнир у Белоруссии, «пока ситуация с правами человека в стране не улучшится». При этом оба заявления носили рекомендательный характер и юридической силы не имели. А вот латвийская хоккейная федерация вела себя гораздо более сдержанно.

— Не хочу вникать, кто там прав, — сказал ТАСС генеральный секретарь федерации Виестурс Козиолс. — Я всем говорю и повторяю, что мы хотим проводить чемпионат мира с белорусскими коллегами.

В октябре экс-соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала другие страны бойкотировать ЧМ-2021, а местные спортсмены создали рабочую группу по переносу белорусской части турнира в другую страну. На это 26 октября жестко отреагировал генеральный секретарь IIHF Хорста Лихтнер.

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея с шайбой Хорст Лихтнер | Источник: ИТАР-ТАСС

— Политики, которые сами не могут найти решение, не могут требовать политических решений от нас, — заявил Лихтнер немецким СМИ. — Мы не позволим себя шантажировать. Никто не может просить нас об этом. Мы не нарушаем договор. Мы не можем сказать: «Извините, мы ошиблись, теперь мы идем в другое место». Мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убежден, что, если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира.

Не массовый протест

В ближайшие дни совет IIHF будет рассматривать 100-страничный отчет о готовности Минска и Риги к проведению ЧМ-2021. Ожидается, что больше половины текста там посвятят ситуации в Белоруссии. Пока из национальных федераций резко против его проведения там выступили только финны.

Президент финской федерации хоккея Харри Нуммела заявил, что в его организации не верят в возможность проведения турнира в Белоруссии. Мнение о нецелесообразности игры там высказал и главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов, который оговорился, что это его личная позиция и, будучи наемным работником, он полетит туда, куда сочтет нужным федерация хоккея его страны. Федерация хоккея России (ФХР) в лице ее президента Владислава Третьяка еще в сентябре высказалась в поддержку проведения ЧМ в Минске.

— Пока всё идет к тому, что IIHF не будет ничего переносить и оставит всё как есть, — заявил «Известиям» источник в одной из европейских национальных федераций. — Самому аппарату Рене Фазеля не выгодно перестраивать всю работу за полгода до турнира, большинство авторитетных национальных федераций высказались в поддержку нынешних планов, и даже латвийская федерация готова проводить ЧМ совместно с Белоруссией, несмотря на заявление правительства своей страны. Против только Финляндия, но в хоккейных кругах это связывают с тем, что в своё время эта страна проиграла Белоруссии и Латвии борьбу за ЧМ-2021. Возможно, её федерация рассчитывает, что в случае чего заменит Минск следующей весной.

При этом собеседник редакции подчеркнул, что сейчас наибольшее опасение у IIHF вызывает возможность отмены ЧМ из-за пандемии, как это уже случилось с ЧМ-2020 в Швейцарии. Что касается переноса турнира из Минска, то в случае принятия такого решения он, скорее всего, пройдет в Латвии на двух аренах. Получить комментарии IIHF и федераций на момент публикации не удалось.

— Если чемпионат мира перенесут из Минска, то это будет политическое решение и человеческая глупость, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Хочется верить, что политика еще не настолько влезла в спорт, чтобы мы дошли до таких абсурдных решений. Потому что это не имеет отношения ни к спорту, ни к безопасности. Да, в Белоруссии идут демонстрации, но даже если они продолжатся к весне, вряд ли это помешает обеспечить безопасность ЧМ. К тому же разве мы в последние годы не видели демонстраций во Франции или Германии? Так давайте оттуда перенесем все крупные мероприятия. Про США я вообще молчу, там сейчас трудно понять, что будет дальше. Давайте всё это перенесем в Россию — у нас здесь спокойно, всё будет организовано на высшем уровне, в том числе в плане безопасности. Мы это уже на примере Олимпиады и ЧМ по футболу показали. Так что лучше просто не доводить ситуацию до абсурда и проводить турниры там, где изначально договорились.