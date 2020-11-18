Никто кроме России не хочет ехать в Минск. Чемпионат мира по хоккею у Белоруссии могут отобрать уже на днях
18 и 19 ноября проходит заседание правления ИИХФ по вопросу ЧМ.
18 и 19 ноября проходит заседание правления ИИХФ по вопросу ЧМ.
Протесты в Белоруссии идут уже больше 100 дней. Митингующие отказываются признавать легитимность выборов президента и призывают Александра Лукашенко уйти в отставку. Однако во власти ничего не меняется, обстановка в стране не нормализуется. Еще в начале осени пошли разговоры о том, что проведение чемпионата мира по хоккею в мае 2021-го года в Минске под угрозой. Тогда в международной федерации не были готовы комментировать политические события и заверили, что следят за ситуацией. Шли месяцы, а по столице Белоруссии продолжали ездить танки и ходить ОМОН.
После президентских выборов Белоруссия лишилась уже трех больших спортивных турниров. Страна отказалась от проведения Всемирной шахматной Олимпиады, так как министерство спорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку. Турнир Суперлиги по легкой атлетики в 2021-м году тоже не состоится. А Европейская конфедерация фехтования отменила чемпионат Европы-2020
Некоторые факты дают понять, что
Ринкевичс в твиттере выставил фото закона об иммиграции и процитировал комментатора Николая Озерова «Такой хоккей нам не нужен!». В Европе очень обеспокоены сложившейся ситуацией, шведские СМИ посвятили несколько текстов этой теме, однако комментировать столь серьезные обвинения в сторону Баскова никто из функционеров не берется.
Кроме России ни одна
Ситуацию осложняет пандемия коронавируса, которая продолжает бушевать по всему миру, в том числе и в Белоруссии (в Латвии дела обстоят куда лучше). Сейчас кажется, что почти весь мир против Лукашенко и чемпионата мира в Минске. И хоть Рене Фазель не любит вмешиваться в политику и ссориться с политическими деятелями, ему вероятно придется перенести мировое первенство. Ведь если он это не сделает, в Белоруссию кроме сборной России никто не приедет.