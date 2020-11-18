Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17.11
Сибирь
Торпедо НН
31
Хоккей. КХЛ
17.11
Барыс
Металлург Мг
Б
12
Хоккей. КХЛ
19.11
Амур
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
13:14 (мск), источник: Sport24

Никто кроме России не хочет ехать в Минск. Чемпионат мира по хоккею у Белоруссии могут отобрать уже на днях

18 и 19 ноября проходит заседание правления ИИХФ по вопросу ЧМ.

Наверх

Протесты в Белоруссии идут уже больше 100 дней. Митингующие отказываются признавать легитимность выборов президента и призывают Александра Лукашенко уйти в отставку. Однако во власти ничего не меняется, обстановка в стране не нормализуется. Еще в начале осени пошли разговоры о том, что проведение чемпионата мира по хоккею в мае 2021-го года в Минске под угрозой. Тогда в международной федерации не были готовы комментировать политические события и заверили, что следят за ситуацией. Шли месяцы, а по столице Белоруссии продолжали ездить танки и ходить ОМОН.

После президентских выборов Белоруссия лишилась уже трех больших спортивных турниров. Страна отказалась от проведения Всемирной шахматной Олимпиады, так как министерство спорта не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку. Турнир Суперлиги по легкой атлетики в 2021-м году тоже не состоится. А Европейская конфедерация фехтования отменила чемпионат Европы-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки. Все меньше верится, что в мае в столице пройдет мировое первенство по хоккею (турнир Минск должен принимать вместе с Ригой). Решение по этому вопросы может быть вынесено в ближайшее время: 18 и 19 ноября в онлайн-формате проходит заседание правления ИИХФ, на котором экспертная группа, анализирующая подготовку к турниру, выступит с докладом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые факты дают понять, что все-таки возможен перенос ЧМ из Белоруссии. На днях министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс запретил въезд в свою страну Председателю наблюдательного совета минского «Динамо» и главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, которого подозревают в причастности к политическому убийству художника Романа Бондаренко в Минске. Молодой человек был задержан силовиками вечером 11 ноября. После полуночи 12 ноября он был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами. Вечером того же дня Роман умер. Сам Басков заявил, что не имеет отношение к данному случаю.

Ринкевичс в твиттере выставил фото закона об иммиграции и процитировал комментатора Николая Озерова «Такой хоккей нам не нужен!». В Европе очень обеспокоены сложившейся ситуацией, шведские СМИ посвятили несколько текстов этой теме, однако комментировать столь серьезные обвинения в сторону Баскова никто из функционеров не берется.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме России ни одна страна-участница не выразила поддержку белорусским организаторам турнира. Президент федерации хоккея Чехии Томаш Карл заявил в прессе о неуверенности, что команда отправится на чемпионат мира-2021, если турнир пройдет в Белорусии. Вице-президент ИИХФ из Финляндии Калерво Куммола неоднократно комментировал нестабильную политическую обстановку в Минске и на это раз также не удержался от заявления. «Я не верю, что Белорусия может провести ЧМ-2021 в одиночку». В свою очередь, Латвия не хочет проводить турнир вместе с Белоруссией, она вообще готова принять чемпионат самостоятельно. На данный момент второго стадиона под ЧМ нет, но его возможно подготовить за четыре месяца, как было это в 2006-м году, когда Рига впервые принимала турнир. Высказываются и депутаты Европарламента. Людек Нидермайер написал в твиттере, что «чемпионат не может проводиться в стране, правительство которой систематически избивает, пытает или даже убивает своих граждан, борющихся за демократию».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ситуацию осложняет пандемия коронавируса, которая продолжает бушевать по всему миру, в том числе и в Белоруссии (в Латвии дела обстоят куда лучше). Сейчас кажется, что почти весь мир против Лукашенко и чемпионата мира в Минске. И хоть Рене Фазель не любит вмешиваться в политику и ссориться с политическими деятелями, ему вероятно придется перенести мировое первенство. Ведь если он это не сделает, в Белоруссию кроме сборной России никто не приедет.

 «Попа у меня сочная». Жена хоккеиста Тихонова призналась, что страдала анорексией
«Мне даже понравилось». Бывшая жена Кержакова - про секс-скандал с Дзюбой
Сербские игроки заразились коронавирусом перед матчем с Россией
Отбор ЧМ-2022: Уругвай не конкурент Бразилии, Колумбия унижена
Сотрудники «Барселоны» недовольны тем, что Месси остался в клубе
Испанский стыд Германии, вылет Швеции и другие матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной России на этапы Кубка мира по биатлону
Глава UFC отказал Макгрегору в титульном бое
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь