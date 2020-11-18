Фазель: IIHF требуется больше времени для оценки ситуации с проведением ЧМ в Минске

«Мы должны быть уверены, что чемпионат мира пройдет в безопасных для всех условиях, — сказал Фазель. — Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир в заявленных странах, но перед этим должны убедиться, что турнир получится провести безопасно, а после этого — что хозяева турнира будут готовы к сотрудничеству. Нам потребуется больше времени, чтобы принять рациональное решение, основанное на исследовании ситуации и всей доступной нам информации».