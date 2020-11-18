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20:55 (мск), источник: ТАСС

Фазель: IIHF требуется больше времени для оценки ситуации с проведением ЧМ в Минске

ТАСС, 18 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) повторно рассмотрит возможность проведения чемпионата мира по хоккею в Риге и Минске. Об этом заявил глава федерации Рене Фазель, комментарий которого приводит пресc-служба IIHF.

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В среду прошло заседание совета IIHF, одной из тем которого стала возможность совместного проведения чемпионата мира в Риге и Минске.

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«Мы должны быть уверены, что чемпионат мира пройдет в безопасных для всех условиях, — сказал Фазель. — Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир в заявленных странах, но перед этим должны убедиться, что турнир получится провести безопасно, а после этого — что хозяева турнира будут готовы к сотрудничеству. Нам потребуется больше времени, чтобы принять рациональное решение, основанное на исследовании ситуации и всей доступной нам информации».

Чемпионат мира 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. В начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции и напряженная политическая обстановка в Белоруссии после выборов президента страны.

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