Фазель: IIHF требуется больше времени для оценки ситуации с проведением ЧМ в Минске

В среду прошло заседание совета IIHF, одной из тем которого стала возможность совместного проведения чемпионата мира в Риге и Минске.
«Мы должны быть уверены, что чемпионат мира пройдет в безопасных для всех условиях, — сказал Фазель. — Мы должны сделать все возможное, чтобы провести турнир в заявленных странах, но перед этим должны убедиться, что турнир получится провести безопасно, а после этого — что хозяева турнира будут готовы к сотрудничеству. Нам потребуется больше времени, чтобы принять рациональное решение, основанное на исследовании ситуации и всей доступной нам информации».
Чемпионат мира 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. В начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции и напряженная политическая обстановка в Белоруссии после выборов президента страны.