Apollo: Чтобы провести весь ЧМ в Латвии, нужно ещё € 5 млн. Власти могут выделить € 1 млн
Стали известны условия, на которых проведение ЧМ-2021 может быть полностью перенесено на территорию Латвии.
Стали известны условия, на которых проведение ЧМ-2021 может быть полностью перенесено на территорию Латвии.
«В настоящее время требованиям чемпионата мира соответствует только “Арена Рига”, но в конце октября руководитель организатора чемпионата Hokeja akademija Эдгарс Бунцис отметил, что при необходимости можно модернизировать ещё один стадион — для этого потребуется около четырёх месяцев. Вторым стадионом может стать арена Elektrum, где можно установить хоккейную площадку. Кроме этого, на стадионе “Даугава” готовится комплекс с двумя тренировочными катками.
Предполагается, что организация рижской части чемпионата мира будет стоить около € 8 млн, но проведение всего турнира на территории Латвии потребует дополнительно € 5 млн. Изначально планировалось, что 90% от суммы в € 8 млн покроют доходы от продажи билетов, но неясно, смогут ли болельщики присутствовать на трибунах
Напомним, что изначально турнир должен был проходить в Риге и Минске. В Латвии должна была играть группа В, которую составят сборные Канады, Латвии, Финляндии, Норвегии, Германии, Италии и Казахстана. Планировалось, что полуфиналы и финал турнира пройдут в Минске.