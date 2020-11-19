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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Apollo: Чтобы провести весь ЧМ в Латвии, нужно ещё € 5 млн. Власти могут выделить € 1 млн

Стали известны условия, на которых проведение ЧМ-2021 может быть полностью перенесено на территорию Латвии.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время требованиям чемпионата мира соответствует только “Арена Рига”, но в конце октября руководитель организатора чемпионата Hokeja akademija Эдгарс Бунцис отметил, что при необходимости можно модернизировать ещё один стадион — для этого потребуется около четырёх месяцев. Вторым стадионом может стать арена Elektrum, где можно установить хоккейную площадку. Кроме этого, на стадионе “Даугава” готовится комплекс с двумя тренировочными катками.

Предполагается, что организация рижской части чемпионата мира будет стоить около € 8 млн, но проведение всего турнира на территории Латвии потребует дополнительно € 5 млн. Изначально планировалось, что 90% от суммы в € 8 млн покроют доходы от продажи билетов, но неясно, смогут ли болельщики присутствовать на трибунах из-за пандемии. Правительство Латвии выделило на проведение турнира € 1,3 млн, и, по неофициальным оценкам, к этой сумме может быть добавлен ещё 1 € млн», — отмечает издание Apollo.

Напомним, что изначально турнир должен был проходить в Риге и Минске. В Латвии должна была играть группа В, которую составят сборные Канады, Латвии, Финляндии, Норвегии, Германии, Италии и Казахстана. Планировалось, что полуфиналы и финал турнира пройдут в Минске.

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