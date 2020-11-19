Вместо Белоруссии ЧМ-2021 могут отдать не России, а Канаде. И это правильно — там знают, как бороться с ковидом

Чемпионат мира ускользает из рук Александра Лукашенко даже более стремительно, чем нити управления страной. Даже если президент Белоруссии усидит на троне до мая 2021 года, он вряд ли увидит игру своей сборной на домашнем турнире. Буквально вся Европа взбунтовалась против режима Лукашенко, а значит и против его хоккейного детища.

С самого начала против Белоруссии выступали финны, ранее проигравшие им борьбу за ЧМ-2021. Жесткую позицию заняла и Латвия, которая как вторая страна-хозяйка турнира по идее должна быть союзницей белорусов. На днях латыши закрыли въезд для главы ФХБ Дмитрия Баскова, которого подозревают в соучастии в убийстве протестующего. Ну и, наконец, о том, чтобы проигнорировать чемпионат в Минске, задумались в чешской федерации.

Тех, кто поддерживает Белоруссию в этой хоккейно-политической войне, кажется, вовсе нет. В лучшем случае страны придерживаются нейтралитета, как та же Россия.

Красивых речей поддержки мы пока не слышали ни от Владислава Третьяка, ни от Романа Ротенберга. Быть может, потому что наши хоккейные власти сами не прочь провести чемпионат мира? Еще прошлой весной в ФХР допускали, что перехватят турнир у Швейцарии. Так почему не выступить спасителями мирового хоккея и теперь?

Если ЧМ и останется у Белоруссии, то турнир все равно вряд ли выйдет полноценным. Даже бойкот одной страны способен обесценить успех будущего чемпиона, а то и вовсе вызвать цепочку отказов. Сможет ли одна Латвия провести столь крупный турнир? Не так давно наши прибалтийские друзья говорили о наличии второй арены, но для ее подготовки может потребоваться до четырех месяцев, а затраты латвийской стороны возрастут на $5 млн. Таких денег у не самой богатой европейской страны нет. Тем более, нет никакой ясности, какую часть затрат удастся компенсировать за счет продажи билетов. Да и будут ли вообще пускать болельщиков на трибуны?

В этой непростой ситуации Россия и правда кажется неплохим вариантом на замену Белоруссии. Что в союзе с Латвией, что в качестве единоличного хозяина чемпионата мира. У нас есть уже обкатанные арены, которые принимали ЧМ-2016. С тех пор в Москве построили новый стадион «Динамо», да и про олимпийский лед в Сочи не стоит забывать. У России есть не только деньги (на президентский вид спорта они всегда найдутся, даже в самые кризисные времена), но и пример в виде КХЛ, которая первая запустила сезон в эпоху пандемии коронавируса.

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Впрочем, КХЛ как образец борьбы с ковидом вряд ли будет убедителен для международного сообщества. Сильнейшая лига Европы играет скорее вопреки. Заражаются игроки, тренеры и сотрудники. Это более-менее терпимо в условиях многомесячного турнира, когда можно перенести несколько матчей или даже получить пару технических поражений. Но когда на чемпионат мира отведено всего три недели, двухнедельный карантин для любой команды равносилен выходу из борьбы, а для самого чемпионата мира рискует обернуться коллапсом. Хоккейная Россия на примере КХЛ доказала, что гонять шайбу можно несмотря на любые внешние преграды, но не была достаточно убедительна в том, что касается охраны здоровья спортсменов. Чего не скажешь о Канаде.

«Внешний мир резко отреагировал на победу Лукашенко на выборах в августе. Президент Франции Макрон потребовал отставки, Великобритания и Канада ввели санкции, и, есть вероятность, что Канада выиграет проведение чемпионата мира», — это всего лишь предположение обозревателя шведского издания Expressen Магнуса Нюстрёма. Казалось бы, ему не стоит уделять особо пристального внимания. Мало ли что пишут наши коллеги из разных стран? Тем более, что Рене Фазель пока предельно осторожен в высказываниях. Но помимо того, что шведы могут обладать инсайдом на эту тему, подобное предположение не лишено логики.

Конечно, ни о каком тандеме Латвия — Канада быть не может. Если родоначальники хоккея и проведут взрослый чемпионат мира, что не бывало с ними с 2008 года, то единолично.

И, скорее всего, в «пузыре». Они уже доказали, что на протяжении двух месяцев могу обеспечивать нулевую заболеваемость коронавирусом. Не так давно в Эдмонтоне и Торонто проводился розыгрыш Кубка Стэнли, а в конце декабря подобный опыт будет применен в том же Эдмонтоне и Ред Дире на молодежном чемпионате мира. Почему бы в случае его успешного проведения не отдать канадцам и взрослый ЧМ?