В Канаде утверждают, что ЧМ-2021 могут перенести из Белоруссии в Россию

По сведениям источника, президент ИИХФ Рене Фазель прилетит в Россию, чтобы встретиться с главой ФХР Владиславом Третьяком. При этом Латвия сохранит свои матчи, которые должны пройти в Риге.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что турнир могут перенести в Канаду. Такие меры связаны с нестабильной политической обстановкой в Белоруссии, при которой многие европейские команды не хотят ехать на турнир.